Toman CFE por aumentos de tarifas eléctricas y gasolina

Un grupo de personas se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para expresar su malestar por los aumentos injustos en el consumo de energía y dando a conocer su opinión a trabajadores de la empresa.

Mencionaron que están pagando un precio caro mientras que los empleados de la dependencia no cubren el consumo de energía, por lo que pidieron la presencia del superintendente para llegar a un acuerdo.

José Ángel Mejorado, integrante de este movimiento, informó que no van a permitir más cortes de electricidad, ya que se están manifestando con el no pago del servicio, “la gente no tiene ni para comer, es un precio caro lo que cobran por un foco prendido”.

Señaló que la propuesta de la ciudadanía es que en las colonias van a dejar de pagar, los trabajadores sindicalizados de la CFE pagan solo un porcentaje, hay muchos temas que se tienen pendientes con la dependencia, por lo que han pedido una audiencia con el superintendente, pero no se les ha brindado.

Expuso que la situación ha afectado a colonias de nueva creación y más marginadas, donde ellos consideran que se les tiene alterado el medidor, no entienden por qué les sale tan caro el cobro, además informaron que no les resuelven esas situaciones, pues algunas de sus respuestas son que contraten a algún electricista.

Exigieron saber por qué suceden este tipo de irregularidades, cuando no tienen suficientes aparatos eléctricos, “queremos saber por qué está saliendo tan alto el cobro”.

Afirmó que estará apoyando a todos los ciudadanos en esta situación, que ya empiezan a organizarse para no permitir el corte del servicio, incluso manifestó a los trabajadores que no manden sus vehículos, porque la ciudadanía ya está organizada por cuadras y no les permitirá el acceso.

Reiteró que no quieren llegar a situaciones como el secuestro de vehículos, pero que tomarán las medidas necesarias para apoyar a las personas ante cobros injustos, porque no pueden pagar y es preferible que coman, sumado a todos los incrementos derivados del gasolinazo. Personal de la CFE prometió una respuesta pronta a las peticiones.