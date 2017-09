Tomarán acción legal por maltrato animal

Tras la denuncia realizada en redes sociales por parte de un grupo de protectores de animales sobre la supuesta violencia ejercida contra un perro por personal del servicio de Limpia de la capital, el Juzgado Cívico informó que iniciará una investigación al respecto para no solo aplicar sanciones administrativas sino proceder con acciones penales contra los responsables.

El caso fue denunciado en redes sociales el sábado 23 de septiembre por la ciudadana Adriana Estrada Muñoz, quien es presidenta de la asociación civil SOS Canino. De acuerdo a lo señalado por testigos el acto se presentó en contra de un perro del tipo french poodle en el fraccionamiento San José III y al parecer involucra a trabajadores de recolección de basura.

El regidor Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, indicó que de acuerdo a las primeras pesquisas quienes infringieron el maltrato contra el pequeño animal fueron empleados de Red Ambiental, quienes lo arrollaron con el camión recolector y pese a darse cuenta siguieron su trayecto arrastrándolo varias cuadras hasta que los vecinos los increparon.

Ante esto afirmó que ya se abrió una investigación para dar con los responsables de dichos actos y actuar conforme marca el reglamento municipal de protección ambiental y, en caso de corroborar la negligencia de los trabajadores levantar una denuncia formal ante la Fiscalía General para que sea el Ministerio Público quien pueda tomar acciones penal al respecto.

Mojica Narváez recalcó que hasta el momento no se pueden revelar más detalles con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que realizan las autoridades, por lo que no es posible determinar a cuánto puede ascender una sanción por los hechos denunciados; “en cuanto exista una resolución se dará a conocer a la luz pública”, puntualizó el edil capitalino.