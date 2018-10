Tomatito y Mercé colaboran en el disco de flamenco auténtico “De verdad”

Madrid, 27 oct (EFE).- El guitarrista Tomatito y el cantaor José Mercé publican el trabajo conjunto “De verdad” (Universal Music), un disco de flamenco auténtico, hecho “a cachitos” con todos los palos del género: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas…, según explican los artistas españoles a Efe.

De décadas de “entendimiento y cariño” mutuo surge la última de las muchas de sus colaboraciones, aunque la primera como disco conjunto, que supone su retorno al “flamenco de verdad” por “ganas y, sobre todo, por necesidad”, y con “sentimiento”.

“Andalucía no es dueña del flamenco”, opina Tomatito, en alusión a la región española donde nació este arte. “La música está en el aire y las notas son de todos”, argumenta con el apoyo de Mercé.

Según el cantaor, el flamenco “es una forma de vida” que ha mamado desde niño. “Las cosas tienen que surgir y nosotros teníamos ahora no ganas, sino necesidad, de hacer un disco flamenco”, añade, del que están muy satisfechos. “Suena bien”, apostilla Tomatito,

Mercé comenta que lo bueno del flamenco es que es una música viva: “Cuando te quieres dar cuenta, sigues sin saber nada”.

Y Tomatito explica: “Vengo de mis maestros, Camarón de la Isla y Paco de Lucía, que fueron los innovadores de nuestra generación”.

“Yo me quejo y me seguiré quejando hasta la muerte, porque es parte de nuestra cultura, patrimonio inmaterial de la Humanidad, pero parece ser que la Marca España no se da cuenta de eso”, remata Mercé. EFE