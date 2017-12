Toño: “La clasificación no refleja la calidad ni el nivel del Athletic”

València, 8 dic (EFE).- El defensa del Levante Toño García aseguró este jueves que el decimosexto puesto que ocupa el Athletic de Bilbao en Primera División no refleja “la calidad ni el nivel” de su rival este próximo domingo en el estadio Ciutat de València.

“Es un equipo que está en competición europea. Va a ser un partido difícil y tremendamente complicado. Nos enfrentamos a un equipo que juega bien al fútbol y que tiene jugadores desequilibrantes arriba. La clasificación no refleja la calidad, ni tampoco el nivel de los jugadores del Athletic”, dijo en una entrevista en los medios oficiales del club valenciano.

“Por la capacidad que tienen no miran la clasificación a la hora de jugar. No están en el puesto que ellos quieren, pero no será un hándicap ni un valor añadido para ellos”, añadió.

Toño explicó que el partido del próximo domingo ante el equipo vasco será crucial para distanciarse del resto de equipos que pelean por mantenerse en Primera división y subrayó la importancia del encuentro después de una mala racha en casa de cuatro jornadas sin ganar.

“Hay que intentar sacar tres puntos en casa porque abriría una brecha un poco seria con los equipos de abajo. Es un partido muy importante para nosotros”, comentó.

“Estamos trabajando muy bien durante la semana. Vamos a intentar meterle mano a un equipo difícil como el Athletic. Es complicado, pero si estamos a nuestro nivel podemos hacerlo”, señaló.

El defensa valenciano también se refirió al hecho de haber cumplido ya cien partidos oficiales con el Levante. “No es fácil en un club de elite sumar tantos partidos. Estoy muy contento y espero seguir con esta racha y si puede ser mejorarla. Demuestra que el trabajo suele dar sus frutos”, finalizó. EFE