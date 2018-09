Toronto reincide en la problemática racial en EE.UU. con “Green Book”

Toronto (Canadá), 11 sep (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) vuelve hoy a recoger la problemática racial en Estados Unidos con el estreno mundial de “Green Book”, del director Peter Farrelly e interpretada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

La organización de TIFF ha colocado a “Green Book” como uno de los dos estrenos del programa de Galas del día, junto con el film indio “Husband Material”, del director Anurag Kashyap.

“Green Book” no es la primera película con aborda las divisiones raciales en Estados Unidos programada en la sección de Galas de la 43 edición del TIFF, que se inició el pasado 6 de septiembre y concluirá el 16 de este mes.

TIFF fue el escenario del estreno mundial el pasado viernes de “The Have U Give”, una adaptación de la novela del mismo título de Angie Thomas y que se centra en la muerte, a manos de un policía, de un adolescente afroamericano.

En el caso de “Green Book”, el film se basa en la vida real de Tony Lip, un duro ítalo americano que durante años trabajó proporcionando seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un destacado pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.

La gira de Shirley, interpretado por el ganador del Óscar al Mejor Actor Secundario de 2017, Mahershala Ali, acompañado de Lip (Mortensen), le sirve de excusa a Farrelly para retratar el racismo profundamente arraigado de la sociedad estadounidense en los años sesenta.

El título, “Green Book”, se refiere a la guía que era utilizada en esos años por los afroamericanos para viajar por el sur de los Estados Unidos y evitar las zonas más racistas del país.

Ali ha reconocido que uno de los principales atractivos que le convencieron para hacer el film poco después de ganar el Óscar por su interpretación en “Moonglight” fue que en “Green Book” los papeles tradicionales están invertidos: el personaje famoso y rico es el afroamericano y el empleado es un blanco de clase trabajadora.

El segundo estreno de la sección de Galas de hoy es “Husband Material”, una clásica película romántica de Bollywood interpretada por la superestrella del cine indio Abhishek Bachchan así como por Taapsee Pannu y Vicky Kaushal.

Otro de los estrenos del día, esta vez en el programa de Cine Mundial Contemporáneo, es el largometraje mexicano “Museo”, del director Alonso Ruizpalacios e interpretado por Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro y Lisa Owen, entre otros.

Ruizpalacios se basa en una historia real, el robo de reliquias mayas del Museo Nacional de Antropología de México en la década de 1980 para construir un “thriller”.

En este segundo film -“Güeros” (2014) fue su primero-, Ruizpalacios se centra más que en el robo de las antigüedades en las dificultades que sus dos autores, los amigos Juan (Bernal) y Benjamín (Ortizgris) para vender en el mercado negro los objetos robados.

Hoy también se proyecta en TIFF otro film mexicano, “Las niñas bien”, de Alejandra Márquez Abella, que ha tenido su estreno mundial en el festival canadiense.

El film, también el segundo de Márquez Abella tras “Semana Santa” (2015), está interpretado por Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán y Flavio Medina.

En “Las niñas bien”, una familia de la clase media-alta mexicana sufre para adaptarse a las realidades que les impone la grave crisis económica que el país sufrió en 1982.

La sexta jornada de TIFF también proyecta “The Old man & The Gun”, el que debería ser el último film de Robert Redford, el icónico actor y director estadounidense.

Antes de TIFF Redford anunció que la película, dirigida por David Lowery e interpretada también por Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Tom Waits y Sissy Spacek, sería su canto final.

Pero en declaraciones a “Variety” en Toronto, Redford pareció echarse atrás.

“No lo sé si es la última”, declaró Redford, aunque añadió a continuación: “No puedo durar para siempre”.

Además de estas obras de ficción, TIFF ha programado para hoy varios documentales que han levantado espectación entre la crítica.

El primero es “Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes”, de Alexis Bloom, sobre el controvertido cerebro gris de Fox News, y promotor del Partido Republicano, que cayó en desgracia cuando fue acusado de acoso sexual.

Otro documental en TIFF es “Quincy”, un íntimo retrato de Quincy Jones, considerado como uno de los personajes más reverenciados del mundo de la música estadounidense de las últimas décadas.

El documental es uno de los filmes que Netflix ha traído a TIFF y estará disponible en el servicio de internet a partir del 21 de septiembre. EFE