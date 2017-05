Torres: “Mi deseo es quedarme aquí, pero no depende de mí”

Madrid, 21 may (EFE).- Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, insistió este domingo, tras sus dos goles ante el Athletic, que su deseo es quedarse en el club rojiblanco, “pero en estos momentos no depende” de él, y remarcó la emotividad, la felicidad y los recuerdos de la despedida del estadio Vicente Calderón.

“Estoy tranquilo. Ya he pasado muchas cosas en el fútbol. Mi deseo es quedarme aquí, porque es lo que estoy seguro que me va a hacer disfrutar, competir y feliz, pero en este momento no depende de mí”, explicó sobre su continuidad la próxima campaña en el club rojiblanco, con el que termina contrato el próximo 30 de junio.

“Depende de muchos factores. Ya sabéis cómo son estas cosas. El club, ahora mismo, tiene una sanción vigente que no le permite fichar, veremos la resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), qué decide el club, si podemos traer gente, si no, con quien cuenta, con quién no y al final decidiremos lo mejor”, dijo.

Torres, preguntado de nuevo, insistió en que su renovación depende “del club”. ¿Y de Simeone? Le interrogaron después. “El club tiene gente que se encarga de estas cosas y depende de ellos. Desde que llegué con diez añitos nunca he sido un problema para el club ni lo seré, así que en ese sentido igual”, contestó el atacante.

“Ojalá pueda estar el año que viene en el Metropolitano, seguir ayudando a mis compañeros, haciendo goles, haciendo historia para el club, ayudando en el crecimiento y, sobre todo, que entre todos seamos capaces de trasladar la magia que ha tenido el Calderón al nuevo estadio, que enseguida podamos llenarlo de recuerdos, de emoción y de sentimientos”, afirmó Torres, que apuntó: “El futuro nunca se puede dar nada por hecho hasta que esté firmado”.

Este domingo, el atacante despidió el Vicente Calderón. “He intentado disfrutar del momento, sabiendo que iba a ser la última vez en el Calderón, no sé si la última en definitiva, pero seguro que la última aquí (en el Calderón), que es donde me he criado, donde me he hecho como futbolista, donde tengo todos mis recuerdos. Era la última vez. Ha sido el momento más emotivo de todos, porque era el final cuando he traspasado la línea lateral. Ahí se termina todo”, expuso en zona mixta después del encuentro.

También habló de la continuidad del argentino Diego Simeone. “Es fundamental seguir construyendo sobre este éxito, que como todos decimos tiene que ser una base, no un techo o un límite. Que nuestros grandes jugadores y el entrenador se quieran quedar quiere decir que hay más, que hay un futuro por delante, que creemos que de verdad existe y es una noticia fantástica”, explicó. EFE