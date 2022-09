‘Toto’ Salvio: “Después de jugar un Boca-River, todo es un escalón abajo”

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- El argentino Eduardo ‘Toto’ Salvio, extremo de los Pumas UNAM mexicanos, aseguró este miércoles que ningún partido en el mundo genera la presión para un futbolista que el clásico argentino entre River Plate y Boca Juniors.

“Es opinión mía que después de jugar una Boca-River, todo es un escalón abajo”, respondió el antiguo dorsal 10 del Boca Juniors, que fue cuestionado en una rueda de prensa sobre si se pone nervioso por jugar el partido de este domingo entre los Pumas y el Cruz Azul, un derbi de la Ciudad de México.

Salvio, quien jugó con Argentina el Mundial Rusia 2018, no le restó importancia al duelo entre felinos y celestes, que corresponde a la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2022.

“Sé la importancia que tiene este partido, lo tomo muy natural, lo más normal. No digo que es un partido más, pero no siento presión”, añadió el extremo derecho que suma cuatro goles y una asistencia en 10 partidos como felino.

‘Toto’ negó que haya sido un error preferir a los Pumas en este Apertura en vez de renovar contrato con el Boca Juniors, a pesar del presente negativo que viven los felinos.

Los universitarios ocupan la posición 15 de la clasificación con 14 puntos, a tres jornadas de que termine la fase regular del Apertura.

Los Pumas, que hicieron contrataciones rimbombantes por primera vez en muchos años, entre las que están Salvio y el brasileño Dani Alves, sólo aspiran a colocarse entre los 12 mejores de la tabla para conseguir uno de los lugares a la repesca, de la cual saldrán cuatro equipos que disputarán los cuartos de final.

“No me arrepiento de venir a Pumas, aunque no sea una gran temporada para nosotros. Estoy feliz de estar aquí en México, en Ciudad de México. La gente desde el primer día me recibió bien, me siento un jugador importante”, expresó.

El atacante dijo que no siente que esté teniendo un mal desempeño en el Apertura, en el que su equipo está cerca de quedarse sin jugar la fase final.

“Me siento bien, tampoco quiero hablar de lo individual porque todo es un trabajo en equipo, pero sí me he sentido bien durante la temporada. Espero termine bien para nosotros”, sentenció.

Tras recibir al Cruz Azul, los Pumas cerrarán su participación en el Apertura con visitas al Puebla y al Juárez FC; si los felinos aspiran a clasificar a la repesca no pueden dejar ir puntos en sus últimos tres encuentros del torneo. EFE