Traba Municipio operación de desarrolladores de vivienda

Salvador Chávez Molina, presidente en Durango de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) aseguró que funcionarios de segundo y tercer nivel en el Municipio mantienen trabadas las negociaciones para modificar las reglas de operación de los programas para vivienda, haciendo que sea imposible de momento cumplir con los compromisos contraídos.

Señaló que los agremiados a la cámara están buscando firmar un convenio de apoyo con el Municipio y el Estado y hasta el momento solo se han podido reunir con el gobernador, por lo que hoy en día no hay proyectos claros con el alcalde pues están pendientes por definir las condiciones por las cuales se tienen que celebrar dichos convenios para fortalecer a la vivienda.

Aunque no reveló nombres el entrevistado aseguró que no hay entendimiento de parte de los directores de las dependencias involucradas en el tema; “el Municipio lleva beneficio al impulsar la vivienda con el cobro de licencias de construcción, traslado de dominio y predial. Si nos apoyan ellos recuperan el 100 por ciento pero si no se quedarán con el 100 por ciento de nada”, dijo.

Agregó que el 85 por ciento de los trámites para edificar vivienda se hacen en el Municipio, de ahí a que sea necesario que instancias como el Instituto de la Vivienda y la Dirección de Desarrollo Social se pongan a trabajar, pues es necesario que los nuevos programas de subsidio contemplen los incrementos en las materias primas que elevan en un 15 por ciento los costos de producción.

Chávez Molina ahondó que tampoco hay un acuerdo con la Sedatu para saber qué es lo que tiene que hacer la iniciativa privada y qué el gobierno en el tema de inversión, además de que no se está operando el sistema de créditos de Infonavit, no hay estabilidad en el costo de insumos y suelos y no hay reglas de operación para los subsidios, por lo que se ve lejos llegar a un acuerdo.

Recordó que la industria de la vivienda es la segunda industria con mayor crecimiento en el país después del sector automotriz, por lo que con los adecuados acuerdos es posible hacer crecer al gremio inmobiliario y convertirlo en el de mayor crecimiento del país; “esto no se va a dar hasta que no exista voluntad de los gobiernos. Nosotros no somos una industria protegida”.