Trabajadores informales deben recibir prestaciones y aguinaldo

El pago de prestaciones y aguinaldo es un derecho que tienen todos los trabajadores, incluso los que se encuentran laborando para empresas informales, por lo que se debe exigir esta prestación, de no ser así reportarlo ante las autoridades correspondientes, precisó Miguel Ángel Bermúdez, secretario del Trabajo en Durango.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará al pendiente de que las empresas cumplan con este derecho. En algunas ocasiones al trabajar en empresas informales dijo que “malamente” se les informa a los empleados por sus patrones que no tienen derecho a esta prestación al no estar registrados con una seguridad social.

Todas las personas que presten sus servicios de manera continua tienen el derecho a recibir esta prestación, para hacerlo valer deben acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Federal y Estatal, donde se estarán atendiendo las denuncias sobre este tema.

Reafirmó que los trabajadores deben acudir a presentar su denuncia si no reciben su aguinaldo, entonces el personal de la secretaría hace un citatorio o visita para resolver. Además el no pago de aguinaldo conlleva a una sanción monetaria de 30 mil pesos.

El delegado indicó que no se han presentado sanciones por este tema, pero en promedio son 200 empresas o personas físicas que no brindan la prestación en tiempo y son detectadas por las autoridades o por denuncias. Dijo que con el sector empresarial no se presenta esta situación, ni problemática, pues aunque no haya sido un buen año acuden a préstamos para poder cumplir.

Detalló que en esta primera quincena de diciembre se tiene una derrama de 70 mil millones de pesos, correspondiente al sector privado como burocrático, un tema importante para la actividad económica del estado. Esta entrega corresponde al aguinaldo y en empresas grandes un fondo de ahorro en acuerdo con los trabajadores.