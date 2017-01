Trabajadores no sindicalizados están a la deriva: CROC

Luisa Amalia Ibarra Gómez, secretaria de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, manifestó que los trabajadores que no se encuentran sindicalizados están a la deriva, a la voluntad del patrón, pero también los sindicatos han perdido el sentido, “hay ejemplo de gremios que no son muy buenos, que tienen poca credibilidad, hay abusos, son diversos factores por los que muchos trabajadores no se integran”.

Indicó que los trabajadores que se acercan a un sindicato a pedir asesoría, lo primero que comentan es que necesitan un mejor ingreso y mejores prestaciones, al no haberlo se decide buscar otra oportunidad, “lógicamente la rotación es mayor, pero es un costo mayor para las empresas que tienen que estar liquidando gente”.

“Al no estar sindicalizados cada trabajador está a la deriva, mientras se tenga la necesidad de exigir prestaciones y derechos del trabajador existirán los sindicatos”, apuntó.

“Desafortunadamente están los sindicatos que no generan confianza a los trabajadores, por abusos o porque no han desempeñado las funciones por las que fueron creados, además hay empresas que advierten al trabajador que si se unen a un sindicato serán despedidos, cuando es un derecho de libertad que pueden ejercer”, agregó.

Señaló que como sindicato sí se han tenido acercamientos y reuniones con otros gremios para platicar y tomar medidas sobre el aumento de la gasolina, pero aún no se ha tenido ningún acuerdo.

Expresó que llegado el momento se deben tomar acciones, para crear una fuerza mayor, pero no se ha llegado a nada en cuanto al tema.