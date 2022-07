Trabajadores paralizan gobierno estatal

*Protestan por adeudos en seguros de vida y descuentos de nómina

Por: Martha Medina

Ante el incumplimiento del gobierno estatal en el pago de retenciones de los trabajadores que contratan algún servicio, el Sindicato de los Tres Poderes del Estado realizó un paro de brazos caídos desde temprana hora, para exigir una solución a este tema y también el pago del seguro de vida de los agremiados, pues hace un año que existen adeudos, señaló la secretaria general Carmen Villalobos, quien puntualizó que no habrá comprensión para esperar respuesta a estas demandas.

Explicó que se buscó acotar todas las medidas de diálogo a través de 13 oficios que se han enviado a la Secretaría de Finanzas, todos con carácter de urgente para que hiciera el pago a las aseguradoras, a las prestadoras de servicio como funerarias y financieras, el gobierno estatal retuvo ese recurso a los trabajadores pero no lo pagaron.

“También traemos muy fuerte el problema del pago del seguro de vida de los trabajadores, pues hace un año que no se cubre, entonces eso es súper grave, estamos protestando porque la retención de los trabajadores se hace y no llega a donde corresponde”, dijo al señalar que es necesario saber a dónde se fue el dinero.

Agregó que se presenta una cuestión grave, pues muchos contrataron un seguro médico y cuando hacen uso del mismo se presentan problemas, como el caso de un empleado que buscó atención para su mujer que estaba en labor de parto y cuando se presentó a la clínica se le rechazó la atención porque el gobierno no cumplió con las aportaciones que sí le retuvieron, por eso están en paro más de 3 mil trabajadores en todo el estado.

“Eso de que solamente son tres meses es una mentira, en el 2021 deben tres estados de invalidez de trabajadores que quedaron imposibilitados para trabajar y no se ha cumplido con el pago, claro ejemplo: Mi papá murió hace seis meses y a mi mamá no le han pagado el seguro de vida, son muchos los casos, son más de 800 trabajadores que han contratado sus servicios, se les retiene cada quince días y a donde tiene que llegar ese recurso no llega; que el secretario de Finanzas nos explique dónde está el dinero”, externó Carmen Villalobos.

Dijo que se han tenido muchas pláticas con subsecretarios, con el de Gobierno y con el de Finanzas, siempre hay el compromiso pero solo abonan 36 mil pesos a las financieras cuando se habla de millones de pesos, por lo que el Comité Ejecutivo del Sindicato determinó un paro laboral hasta tener respuesta.

Añadió que son más de 70 seguros de vida que no se han pagado en un año, rechazó que se haya escondido el fin de semana para no atender al secretario de Gobierno y señaló que el secretario de Finanzas se burla de los trabajadores, por lo que no habrá comprensión ni apoyo porque es el dinero de los trabajadores el que está en juego.

Extraña a SGG postura tomada por trabajadores

Luego de expresar extrañeza por el comportamiento del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, al suspender actividades, el secretario general de Gobierno, Jorge Mojica Vargas, manifestó que en todo momento se ha mantenido una total apertura y respeto a estas posturas y reclamos.

Entrevistado vía telefónica, el funcionario manifestó que en el tema del incumplimiento del pago a financieras y aseguradoras, así como que se hacen retenciones en las nóminas para el pago de las mismas se ha observado que existe información dispersa al respecto, debido a que esas empresas no habían reportado pagos que se hicieron por parte del gobierno estatal y no se reflejaban en los datos que tenía el sindicato.

Recordó que en esas mesas de diálogo con el Sindicato el objetivo era dejar al cien por cierto cubierto el tema de pagos, pero también aclarar los que no se tenían detectados, “por eso nos extraña la circunstancia de cerrar oficinas que perjudican a personas que se ven obligadas a hacer una gestión de carácter administrativo en oficinas, además de que hay una responsabilidad en cerrar dependencias de emergencias como la Secretaría de Seguridad Pública, el Hospital General, en su caso el mismo Cereso”, puntualizó, al insistir en que extraña la posición del Sindicato porque el gobierno siempre ha mantenido una completa apertura al diálogo y respecto a los diferentes temas.

“Tan es así, el mismo viernes que supimos de esa actitud que iban a tomar el día de hoy, personalmente busqué a la dirigente del sindicato y al parecer apagó todos sus teléfonos viernes, sábado y domingo, todavía hoy en la mañana, refleja que estaba en una posición radical por el hecho de cortar cualquier comunicación”, recalcó Mojica Vargas, al recordar que el gobierno ha dado su apoyo al sindicato, como lo muestra el aumento directo al personal que lleva un acumulado del 42.5% durante esta administración, además que se les apoyó durante la pandemia, al permitirles no acudir a los centros de trabajo durante más de 480 días, además de que se han autorizado más plazas.

