Trabajadores sin poder alcanzar montos para crédito de vivienda

La cancelación de los subsidios que otorgaba el Gobierno Federal para que las personas con menos ingresos pudieran acceder a un crédito para vivienda, ha provocado que cerca de la mitad de trabajadores que tienen derecho a un financiamiento de este tipo no lo puedan aprovechar, porque el monto no les alcanza para cubrir el precio que tiene, señaló el diputado Adán Soria Ramírez.

El legislador y presidente de la Comisión de Vivienda en el Congreso del estado, manifestó que muchos trabajadores se han acercado a pedirle apoyo ante la situación en la que se encuentran, pues aunque tienen derecho a un financiamiento para adquirir una casa por parte del Infonavit, el monto que se les autoriza es insuficiente para cubrir el costo que tiene actualmente.

“Son trabajadores que reciben un crédito por 280 mil pesos, pero que no les alcanza para comprar una vivienda de interés social, que tiene un costo más elevado”, dijo textualmente el diputado, al señalar que se trata de una situación que afecta aproximadamente a un 50 por ciento de las personas que tienen acceso a un financiamiento para una vivienda, pero que no lo pueden utilizar porque la cantidad que pueden recibir no es suficiente para cubrir el costo de una casa, que es superior a los 300 mil pesos.

Se trata de una situación que aunque se presentaba anteriormente, no representaba un obstáculo para que estas personas pudieran comprar una vivienda a través de un esquema de financiamiento, debido a que el Gobierno Federal aportaba un subsidio que les permitía cubrir la cantidad que les faltaba para cubrir el precio de la misma.

Sin embargo, después de que el Gobierno Federal canceló estos subsidios, una gran cantidad de trabajadores y personas que tienen acceso a un financiamiento de vivienda, enfrentan una situación complicada, pues aunque pueden recibir un préstamo para comprar una casa, no es suficiente para cubrir el valor comercial de la misma, de tal manera que no tienen acceso a este beneficio.

Ante tal situación, el legislador manifestó que es necesario buscar opciones para que los trabajadores y quienes tienen acceso a un crédito para vivienda puedan contar con la cantidad suficiente para cubrir el precio que tenga.