Trabajan en México 56.6 millones de personas: IMCO

En el marco del Día del Trabajo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las cifras del INEGI sobre el empleo en México al cierre de marzo de 2022. En el tercer mes del año, hubo 56.6 millones de trabajadores en el país, 34.1 millones de ellos hombres y 22.5 millones de mujeres.

Al interior de la población ocupada, los sectores que más personas concentraron fueron el comercio y las manufacturas, donde -en conjunto- laboran 35% de los ocupados (20.3 millones). En contraste, solo 0.8% de ellos se encuentran en actividades de minería y electricidad. El resto de los trabajadores opera en actividades como la agricultura (11.5%) la construcción (8%) y los servicios diversos (10.4%) entre otros.

Por sí solo, el sector comercio agrupa al 19% de la población ocupada y es el sector con mayor peso en el mercado laboral. De los trabajos concentrados en el comercio, 53% pertenece a mujeres. Otros sectores que también cuentan con una mayor participación femenina son los servicios sociales, los restaurantes y los servicios diversos, donde más del 50% de los ocupados son mujeres.

La proporción de mujeres es elevada en algunos tipos de unidad económica, como las instituciones privadas o el trabajo doméstico remunerado en los hogares, donde el peso de las mujeres es de 68% y 90%, respectivamente.

La mayor parte de los trabajadores mexicanos, el 52%, se desempeña en empresas y negocios, mientras que 11% lo hace en instituciones públicas, 2% en la agricultura de subsistencia y 28% en el sector informal de los hogares.

A raíz de la pandemia el empleo en el sector informal de los hogares aumentó en 7.3%. el empleo que más ha crecido es el de los trabajadores de cuenta propia +7% respecto a marzo de 2020.

Las unidades económicas que proporcionan empleo a la población se concentran, en su mayoría, en los micronegocios y los pequeños establecimientos (que aportan 58% de los trabajos). En contraste, los grandes establecimientos proporcionan 10% de los empleos en el país.

Al evaluar la duración de las jornadas laborales de la población ocupada, se observa que la más común es de 35 a 48 horas por semana, lo cual se traduce en una jornada de entre 5.8 y 8 horas en una semana laboral de 6 días, y entre 7 y 9.6 en una de 5 días. Además, 29% de los ocupados a nivel nacional trabaja más de 48 horas a la semana.

Más del 40% de los trabajadores subordinados no cuentan con un contrato escrito y otro 44% no tiene acceso a servicios médicos por su trabajo, mientras que 3 de cada 10 no cuentan con prestaciones laborales adicionales a los servicios médicos.

