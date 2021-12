Trabajo de Fiscalía Anticorrupción no justifica mayor presupuesto

Aunque para el 2022 la Fiscalía Anticorrupción pidió un presupuesto de 62 millones de pesos, no se le debe autorizar tal cantidad, pues el trabajo que ha realizado hasta el momento no justifica esa cantidad y por el contrario, se le tienen que reducir los recursos, señaló la diputada Sandra Amaya.

La legisladora recordó que el fiscal Anticorrupción pidió alrededor de 62 millones de presupuesto para el año entrante, “espero que la Comisión de Hacienda ni por asomo se lo pueda autorizar, sino al contrario creo que le tenemos que bajar el presupuesto”, dijo la legisladora al señalar que en el 2020 se le dio un voto de confianza y se le autorizaron alrededor de 20 millones de pesos, sin que hasta el momento se le haya visto trabajo, pues aseveró que no tiene ninguna investigación y no muestra resultados, así como no demuestra lo que se hace con el recurso que recibió.

Apuntó que se le tiene que bajar el presupuesto a la Fiscalía, pues al parecer el Gobierno del Estado propone alrededor de 10 millones de pesos, cantidad que es suficiente, además de plantear la conveniencia de que la Fiscalía General del Estado le mande el presupuesto que tenía para atender el tema de corrupción a la Fiscalía Anticorrupción, pues la primera ya no tiene esas atribuciones y se puede asignar ese recurso a la segunda.

Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de que la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción presente un trabajo correcto, transparencia, lo cual no se ha visto en esos años, “siempre he manifestado que la Fiscalía anticorrupción no está funcionando, no tiene ninguna investigación, aparte de que ocupamos los primeros lugares en corrupción y entonces necesitaos una investigación a la Fiscalía anticorrupción, para ver que tantas investigaciones lleva y los resultados que se han logrado hasta el momento”, insistió la diputada Amaya.

