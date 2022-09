Trabajo y empleo los mejores resultados en turismo

*Se superaron cifras de otras administraciones y destinos turísticos: secretario

Por: Martha Medina

Más que números y estadísticas, en las cuales se superaron en esta administración los resultados de las anteriores, los resultados en el turismo se traducen en que en este sector ahora ya se tiene conciencia de que es una fuente importante de trabajo y empleo para Durango, además de que tiene una gran visión y futuro, señaló el secretario de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra.

Puntualizó que los resultados que se lograron en esta administración corresponden al esfuerzo de todos, pues en todas las vertientes del sector se superaron por mucho los números y estadísticas de administraciones pasadas e incluso de otros destinos turísticos.

Manifestó que en el tema de conectividad se tuvo mayor número de pasajeros por vía aérea que en destinos como Chihuahua, algunos lugares del Bajío, de la misma región lagunera, entre otros, “así podemos hablar de ocupación hotelera donde tuvimos ocupaciones históricas, arriba del 90 por ciento, que no se habían visto anteriormente en la historia de Durango; pero más allá de números y estadísticas, que creo que ahí están, el gran trabajo y labor que dejamos en el sector turístico es que este sector que no era visto como el que tiene un gran potencial, pues siempre decíamos que Durango tiene el gran potencial turístico, que vamos a hacer que sea palanca del desarrollo de la economía del estado, ahora se ha convertido en el común denominador no solo de empresarios, sino de la ciudadanía que ahora observa que esta actividad sí es para el estado”, puntualizó el funcionario.

Agregó que ahora se observa que el turismo sí es para Durango una fuente importante de empleo, además de que tiene una gran visión a futuro, pues aseveró que “fuimos testigos de que sí viene gente, tenemos cabañas ya funcionando, un centro histórico bonito y vemos gente que es de fuera, se ve que hubo congresos, convenciones, se ve que el estado sigue siendo la tierra del cine”, indicó.

Señaló que durante este gobierno se realizaron más de 37 producciones cinematográficas, se tuvo el mayor desarrollo económico a través de la cinematografía de cualquier otra administración, con películas que ya están en plataformas digitales, que ya estuvieron en cines y que han ganado premios internacionales como el festival de Cannes, cuando anteriormente ninguna película en 60 años de historia del cine había tenido este logro.

También reconoció que se dejan muchos pendientes, porque recordó que el sector turismo tiene una visión a mediano y largo plazo, que hay cosas que se tienen que mejorar, además de indicar que como exsecretario su mayor satisfacción sería que las cosas no solamente continúen, sino que se mejoren, se superen.

Finalmente, dijo que está por terminarse el Museo del Cine, así como otros en el Palacio de Zambrano, además de que se concretaron producciones cinematográficas para las siguientes semanas y meses

