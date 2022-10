Trabajos del Museo del Cine al 70%

*Proyecto se encuentra detenido por falta de recursos

Por: Martha Medina

Actualmente, los trabajos de construcción del Museo del Cine se encuentran detenidos debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales necesarios para continuar este proyecto, aunque tiene un avance de 70 por ciento, señaló la secretaria de Turismo en el estado, Elisa Haro, quien indicó que la misma situación se presenta en otras acciones.

Al referirse a los efectos que se tienen por la situación presupuestal que se presenta en el gobierno estatal, la funcionaria puntualizó que en el tema de recursos para este museo se tiene un rezago de 5 millones de pesos en cuanto a pagos pendientes, que será necesario cubrir para que se puedan reactivar las obras.

Explicó que tanto la obra civil como la museografía se encuentran en un 70 por ciento, pero mientras no se tengan los recursos necesarios estas acciones continuarán detenidas, tal como sucede también en el caso del Museo del Alacrán que se determinó construir en el Palacio de Zambrano, pues tampoco se dispone del presupuesto para continuar con estas acciones.

Agregó que en este caso en particular se encontró que el recurso para este proyecto quedó etiquetado para cubrirse con el impuesto al hospedaje, “pero en la entrega-recepción nos enteramos de que no se reciben recursos desde el mes de marzo del impuesto que los hoteleros, al recibir los pagos que realiza el turista, los depositan a la Secretaría de Finanzas y esta, a su vez, debe entregarlos a la fiduciaria, sin embargo no se ha recaudado nada”, dijo la funcionaria, al señalar que en estos momentos se tienen adeudos por 2 millones de pesos y faltan recursos entre los 5 y 6 millones de pesos que no se han depositado.

Recordó que el compromiso del gobernador del estado es que desde el 15 de septiembre todo el impuesto que ingrese a la Secretaría de Finanzas inmediatamente será depositado a la fiduciaria para que se pueda hacer uso de ese dinero.

“A pesar de que no es mucha la recaudación anual, pues se estima entre 7 a 8 millones de pesos, es importante para atender temas de promoción, gestionar recursos para ferias, material promocional, esa parte que ahorita no tenemos forma de resolver”, indicó la secretaria, al aclarar que se trata de un recurso que no se puede destinar al pago de proveedores, debido a que las reglas de operación son muy claras, pues son para temas de promoción, de infraestructura turística.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp