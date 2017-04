Trágica migración de menores centra el ensayo de la mexicana Valeria Luiselli

Lydia Gil

Denver (EEUU), 12 abr (EFEMEX).- La escritora mexicana Valeria Luiselli describe en su libro “Los niños perdidos: un ensayo en cuarenta preguntas” el arduo camino de los niños migrantes que cruzan solos a Estados Unidos.

Luiselli parte de su experiencia como traductora voluntaria en la Corte Federal de Inmigración en Nueva York y las cuarenta preguntas del cuestionario que se le aplica a los menores indocumentados para determinar si se les deporta o no.

Recién publicado en inglés bajo el título “Tell Me How It Ends” (Dime cómo termina), el ensayo intercala las voces de los niños entrevistados y ofrece un retrato colectivo de la trágica migración infantil.

El libro responde a la crisis migratoria de junio 2014 cuando miles de menores indocumentados, provenientes en su mayoría de Centroamérica, llegaron a la frontera estadounidense sin la compañía de un adulto.

La autora reconoce la dificultad de plasmar las historias de los niños, no solo por su peso emocional sino también porque la tierna edad de algunos y el trauma de casi todos hace imposible la reconstrucción cronológica de los hechos.

“Son historias de vidas tan devastadas y rotas, que a veces resulta imposible imponerles un orden narrativo”, escribe.

El texto se inicia con la misma primera pregunta del cuestionario de admisión para niños indocumentados: “¿Por qué viniste a los Estados Unidos?”

“Las respuestas de los niños varían, aunque casi siempre apuntan hacia el reencuentro con un padre, una madre, o un pariente que emigró a Estados Unidos antes que ellos”, escribe.

“Otras veces, las respuestas de los niños tienen que ver no con la situación a la que llegan sino con aquella de la que están tratando de escapar: violencia extrema, persecución y coerción a manos de pandillas y bandas criminales, abuso mental y físico, trabajo forzoso”, relata.

Luiselli intercala su propia experiencia familiar con las autoridades migratorias estadounidenses para poder obtener la residencia y poder desempeñarse profesionalmente en el país.

Aunque los privilegios de su situación migratoria saltan a la vista inmediatamente, el peso del léxico que se le aplica, “alienígena sin residencia”, nivela el privilegio y actúa como una suerte de preludio al rechazo.

Si bien en su situación las fechas son precisas, los niños a quienes entrevista no tienen noción del tiempo. Solo saben que han cruzado buscando a alguien o escapando de algo y que el trayecto, que a menudo incluye el cruce de varias fronteras nacionales, los ha marcado para siempre.

Luiselli apunta que más de medio millón de mexicanos y centroamericanos se sube cada año a los trenes de carga con destino a la frontera estadounidense colectivamente conocidos como La Bestia.

Las caídas y los descarrilamientos, explica, son solo parte del peligro que supone la travesía.

“Cuando no es el tren mismo el que supone un peligro, la amenaza son los traficantes, maleantes, policías o militares, que a menudo intimidan, extorsionan, o asaltan a la gente que va a bordo”, escribe.

Es imposible saber cuántos no llegaron a la frontera y cuántos de los que sí llegan han sido víctimas de crímenes y vejaciones.

Si bien la autora expone las penurias de los niños indocumentados en EE.UU. y destaca las injusticias del sistema de inmigración estadounidense, también señala con pesar que para estos niños, la parte mexicana del trayecto suele ser la peor.

Según Luiselli, el 80 % de las mujeres y niñas que cruzan México para llegar a EE.UU. han sido violadas. Tan común es la situación, añade, que muchas mujeres toman precauciones anticonceptivas antes de iniciar el trayecto.

Otra cifra desgarradora que cita estima que desde 2006 más de 120.000 migrantes han desaparecido en México de camino a EE.UU.

Uno de los propósitos del ensayo es hacer que los lectores reflexionen sobre el léxico que se utiliza para describir a los inmigrantes indocumentados y su situación.

Luiselli sugiere que cuando se describe a un migrante indocumentado como “ilegal” en el discurso político, el periodístico y comunitario se criminaliza tanto su situación como su persona.

El ensayo destaca la ironía de las preguntas nueve y diez del cuestionario para niños en las que se indaga si se sienten seguros y felices en EE.UU.

Cómo podría sentirse feliz y segura una persona tildada de “alienígena ilegal”, se pregunta la autora.

Aun así, añade, la mayoría de los niños responde afirmativamente.

La autora detalla su proceso de trabajo durante las entrevistas, haciendo anotaciones en su cuaderno en lugar de llenar el formulario directamente para no equivocarse y poder armar el rompecabezas de cada historia correctamente.

En una ocasión, Luiselli trata de explicarles a los abogados la expresión “de Guatemala a Guatepeor”, ya que a veces es lo que encuentran algunos niños que salen de Centroamérica para EE.UU.

Como uno de los casos que describe la autora, a menudo los chicos se encuentran en ciudades estadounidenses con versiones de las mismas pandillas de las que huyeron en sus países de origen.

Otros, con mayor suerte, encuentran grupos de apoyo o abogados que trabajan pro-bono para solicitar asilo político, o bien, traductores y escritores que se esfuerzan por darle un rostro a las estadísticas de la migración infantil.

¿Cómo termina la historia de estos chicos? En la mayoría de los casos, insiste Luiselli, todavía está por verse.

(TELL ME HOW IT ENDS: An Essay in Forty Questions. Valeria Luiselli. Coffee House Press. 104 pages). EFEMEX