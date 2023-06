“Tranquilos y serenos”… el llamado del gobernador a suspirantes de su gabinete.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Con el proceso electoral 2023-2024 en puerta y con hombres y mujeres con aspiraciones políticas naturales para lo que se viene en Durango, no es casualidad, lo que este lunes, dijo el gobernador Esteban Villegas Villarreal en una banquetera con representantes de los distintos medios de comunicación locales, en el sentido de que si había alguien de su gabinete con la intención de participar como candidato o candidata el próximo año, que era mejor que ya renunciara a su cargo, para que se metiera de lleno a territorio y así dejará a su gobierno seguir haciendo el trabajo que hasta ahora se ha hecho, pues ambas rutas son diametralmente opuestas y eso lo sabe mejor que nadie el jefe político estatal, de ahí que sus dichos lleven un mensaje claro y contundente a sus destinatarios.

Los comentarios del mandatario estatal seguramente llevan el objetivo de que ya se dió cuenta de que algunos, ya se andan moviendo con miras al 2024, algo que no pueden hacer; primero, sin su venia y segundo, sin haber dejado el cargo, el cual es público y no se vería bien, aún así estarían en todo su derecho de levantar la mano, pero como el gobernador ya lo citó, deben dejar su cargo, para que esta administración no se contamine con temas relacionados con la política, cuando aún hay muchos pendientes por hacer y en varios rubros apenas se empieza a ver la luz, luego de la herencia que les dejaron en materia financiera principalmente y de la que han tenido que ser muy responsables en el manejo de los recursos para ir saliendo de ese atolladero.

Se debe recordar que el próximo año habrá en juego desde diputaciones locales, federales y senadurías, puestos de elección popular que implicarán un especial riesgo al haber una elección presidencial de por medio, es decir, que el voto en cascada, sea una posibilidad y que serán muy pocos los estados que terminen convirtiéndose en una “isla electoral”, como ya ocurrió en el pasado reciente con Guanajuato, Querétaro y Yucatán, por mencionar a algunos, en Durango aún no se tienen antecedentes de que algo semejante haya ocurrido en el pasado reciente, de ahí que el escenario no vaya a ser para cualquiera, pues en esa batalla electoral pudiera haber muchos “caídos” que se jueguen todo su capital político, por lo que la valoración de jugar o no, es inevitable.

Ya se verá que hombres y mujeres del gabinete de Esteban, deciden dejar la función pública para aventurarse en un proceso electoral que sin duda, será sumamente complejo y para lo cual, solo personajes con altura de miras podrían levantar la mano, ese pudiera ser el caso de un Héctor Vela Valenzuela, Rocío Rebollo, Fernando Rosas Palafox, Guillermo Adame Calderón por mencionar a algunos, de los que se ignora, si ya hayan levantado la mano o manifestado algún interés, pero es innegable que se tiene que pensar en ellos de manera natural, sin obviar otros tantos que verán en esta etapa, la gran oportunidad de buscar la suya, aunque ello implique riesgos cómo irse a la banca por varios años, como hay varios casos en Durango y que se podrían mencionar en una futura colaboración.

