Transexuales ganan guerra legal y podrán jugar en equipos femeninos de hockey

Buenos Aires, 21 abr (EFE).- La Confederación Argentina de Hockey (CAH) aceptará que transexuales participen en los torneos de la categoría femenina, si cumplen con las disposiciones de la federación internacional de este deporte.

“Aquellas personas que cambien de sexo masculino a femenino son elegibles para competir en la categoría femenina”, dice la CAH al respecto, con lo que adopta los lineamientos elaborados en la Reunión de Consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre Cambio de Sexo e Hiperandrogenismo, realizada en noviembre de 2015.

La CAH decidió aceptar a transexuales en competiciones femeninas luego de que la lucha dada por la jugadora Jessica Millamán, discriminada por una asociación regional de Argentina, diera sus frutos con la orden del juez Martin Alesi para que se incluya en el equipo de mujeres.

“Estoy feliz con la medida. Yo empecé con esta lucha en septiembre del año pasado porque no se me dejaba jugar por ser una chica trans y no se me daba ninguna explicación, entonces decidí irme por la vía legal”, dijo Millamán a la agencia Télam.

Sobre el cambio de sexo de un deportista, el COI determinó que para que una mujer transexual pueda jugar “su nivel de testosterona total en suero debe estar por debajo de los 10 nanomoles por litro al menos 12 meses antes de su primera competencia, para minimizar así cualquier ventaja”. EFE.