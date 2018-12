Transportes se suma a campaña de Seguridad Navideña

Durante la temporada vacacional se redoblan operativos.

Se retirarán de circulación vehículos sin placas y con vidrios polarizados.

En el primer día de esta sorpresiva acción se aplicaron 37 sanciones por diversas causas.

La Subsecretaría de Movilidad y Transportes inició ya la aplicación de operativo permanente y retirar de circulación a unidades que carezcan de placas, concesión y/o permiso y a aquellos que no tengan a la vista de usuario, número económico y los hologramas de sindicato al que pertenecen.

Lo anterior en atención a las indicaciones del secretario General de Gobierno, arquitecto Adrián Alanís Quiñones, informó el titular de esta Subsecretaria, Jorge Campos Murillo quien mencionó que la dependencia se suma también a la campaña de Seguridad Navideña, en la que cada una de las corporaciones policiales desde sus respectivas trincheras y áreas de operación se han integrado a las diversas acciones.

En el ámbito del transporte público, la Subsecretaría de Movilidad dispuso la aplicación permanente de estos operativos los que serán redoblados y serán en forma sorpresiva y sobre todo aleatorias.

Informó que el pasado fin de semana se aplicaron 37 sanciones a igual número de conductores de transporte público tanto de taxi como de camiones de ruta.

El motivo de mayor reincidencia de la sanción es que algunos conductores de taxi, insisten en hacer “sitio’’ en lugares que no están permitidos como el caso de la Central Camionera y en centros hospitalarios, pues esta forma de buscar usuarios, dificulta muchas de las veces maniobras de ambulancias o de particulares que llevan a pacientes, inclusive que tienen que detenerse en la puerta de los hospitales para bajar a alguna persona con discapacidad y hacer maniobras con silla de ruedas.

También se infraccionó a aquellos que portaban una sola placa, que no traían licencia de conducir vigente, falta de tarjeta de circulación, por no tener a vista el tarjetón de identidad, entre otras, irregularidades más como no traer camisa autorizada.

Un caso particular se detectó de un vehículo modificado con llanta ancha e inclusive con escape abierto y/o ruidoso, tipo deportivo. En este sentido, las indicaciones se mantendrán al pie de la letra de continuar con estas acciones implementando una especial vigilancia mediante operativos como se señalan.

Por último, puntualizó Campos Murillo que los operativos serán implementarán en distintos lugares ante la cercanía de la temporada vacacional con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.