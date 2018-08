Trasnacional de computación HP apuesta a la innovación para ampliar mercado

Luis Miguel Blanco

Panamá, 16 ago (EFE).- Apostar por los “millennials”, ofrecer una experiencia inmersiva y calidad en los acabados fundamentan la apuesta de la trasnacional Hewlett Packard para ampliar su tajada del mercado, al lanzar hoy una gama de portátiles en Panamá para todo Centroamérica y el Caribe.

El ejecutivo de cuentas claves para Centroamérica y el Caribe de Hewlett Packard, Víctor Mora, explicó a Efe que con los cuatro productos que lanzó la trasnacional este jueves en la región buscan incrementar su porción del mercado, “en el que somos número uno en Panamá” y en el resto de países del área, Guatemala y Costa Rica en particular, por ser “claves” porque consumen más sus artículos.

“No había innovación en el mercado de las portátiles”, admitió el entrevistado, lo cual les movió a apostar por repotenciarlo, al tiempo que aseguró que las portátiles, al menos las que ellos ofrecen, “convivirán” con los teléfonos móviles, porque se complementan y no perciben que uno anule al otro a futuro.

Son los “millennials” uno de los mercados “que nos ha movido a hacer estas innovaciones, que quiere una experiencia mucho más inmersiva, más creativa, les interesa con pantallas de alta definición, con acabados de calidad”.

Omen Laptop, HP Pavilion x360, HP ENVY x360 y HP All in One, son específicamente los nuevos artilugios que se enfocan en los “millennials”, los “gamers”, youtubers, también en los profesionales del diseño o la edición de fotografía y vídeo, los emprendedores y las familias que realizan multitareas.

Mora reconoció que “la diferencia” para optar por estas máquinas, respecto a la competencia, descansa en la “robustez” del software, los finos acabados y diseños, que al estar orientados a mercados tan específicos, el asunto del coste resulta atractivo.

Según la capacidad de memoria, aplicaciones y potencia de la máquina, el coste de esta nueva generación de portátiles y computadora personal pueden oscilar entre los 300 y 1.800 dólares la unidad, apuntó.

En el resto de Latinoamérica cada país presentará la gama de nuevos productos a su debido tiempo, especificó.

El ejecutivo indicó que aproximadamente “el 50 por ciento” del mercado panameño les pertenece, aunque matizó que es un estimado “porque es muy dinámico” y calculado por estudios externos.

Acotó, disculpándose de no poder dar cifras de la compañía, que en Panamá sus ventas registran incrementos porcentuales anuales “de dos dígitos”.

Una tendencia similar se da en el resto de la región, pero los principales mercados, junto con el “exigente” de Panamá -admitió- son Guatemala, “por sus 14 millones de habitantes”, y Costa Rica “que también demanda nuevas herramientas, emulando el comportamiento” de los consumidores panameños.

HP tiene su centro logístico para Centroamérica y el Caribe en la capital panameña, por ello eligió dar a conocer sus innovaciones tecnológicas con una “propuesta de verdadero valor, ya no hablamos de especificaciones técnicas, sino productos que van a nichos de mercado muy específicos y dan una experiencia muy distinta”.

Aseguró que “investigamos muchas tendencias, mercados, personas, para tratar de hacer un producto innovador, como las computadoras convertibles dos por uno”, o las de teclado táctil, tarjetas gráficas o pantallas de experiencia inmersiva.

Talleres propios y asistencia directa posventa “en cada país de la región” son parte del “valor agregado” que ofrece la firma, especificó.

Reconoció que en cuanto a duración, “se debe considerar una vida útil de dos a tres años, para pensar en una renovación”.

La firma detalló en un comunicado que solo en el segundo trimestre de 2018 HP registró un ingreso neto de 14.000 millones de dólares (14,5 por ciento respecto a 2017), mientras el flujo de caja libre llegó a los 937 millones de dólares. EFE