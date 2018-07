Travis Scott, Caroline Rose y Princess Nokia abren la 24 edición del FIB

Castellón (España), 19 jul (EFE).- La primera jornada musical del Festival Internacional de Benicasim (FIB) en el levante español, arranca hoy con el torbellino inimitable de hip hop de Travis Scott, el pop descarado de Caroline Rose, el frenético pop bailable de Two Door Cinema Club y la rapera neoyorkina Princess Nokia.

Los cabezas de cartel de esta primera jornada los completan la banda de guitarras Nothing but Thieves y el talento del grime J Hus. que actuarán ante miles de jóvenes seguidores (los llamados “fibers”), que han ido llenando con “normalidad y buen ritmo” las zonas dedicadas a acampada, según informaron fuentes de la organización a Efe.

En el escenario Visa, donde arrancarán las actuaciones a las 18:45 hora (17:15 GMT), se podrá ver hoy a los enigmáticos Fi-Lyon, M. Zebra y Girafa# que forman Zulu Zulu, al pop-rock de The Magic Gang, y a una de las actuaciones más apetecibles de la noche: Tune-Yards, una propuesta original y ecléctica que no rechaza ningún género y no dejará a nadie quieto delante del escenario.

También en el VISA actuará Everything Everything con pop frenético y maximalista, la británica Jessie Ware con su sofisticado soulpop, los madrileños Izal y Cashmere Cat, uno de los nombres más prometedores del R&B y el hip-hop.

En el escenario VW Driving Music Fib Club actuarán hoy Nadia Sheikh, Polock, Terry Vs Tori, Yahaira, Vulk, Carolina Durante, Pale Waves y Fuego Squad.

En el South Beach Dance Stage Radio 3, la noche traerá a Her’s, Meridian Brothers, Princess Nokia, Sofi Tukker, Friend Within y Dj Supermarkt.

Para finalizar, los más necesitados de bailar podrán hacerlo en el South Beach Pool Party con Pablo Radiola, Bea Cheries + Álvaro Naive Set, Yiorch, Prinkmouse Djs y Dj Soak. EFE