Tren mata a dos en La Laguna

Uno en Lerdo y otro en Gómez Palacio

Durante las últimas 24 horas en el estado las autoridades han tomado conocimiento sobre el deceso de al menos dos personas, las cuales perecieron víctimas de atropellamientos, uno en Gómez Palacio y otro en el municipio de Lerdo.

Primeramente, este martes las autoridades de la Comarca Lagunera atendieron el reporte sobre una persona que estaba tendida sobre las vías del tren, esto a la altura de la avenida Independencia de la colonia El Huarache.

En ese sitio, alrededor del kilómetro 4 fue localizado el cuerpo de una persona quien prácticamente había sido partida en dos, esto tras haberse quedado dormido al paso del tren, por lo que tras percatarse de los hechos se dio parte a las autoridades del municipio de Lerdo.

Según el reporte, esta persona no pudo ser identificada ya que no portaba algún documento de identidad, ante lo cual se emite solo su media filiación a la espera de ser reconocido. Entre la descripción de esta persona se sabe que vestía pantalón de mezclilla color azul y camisa negra, además de tener como seña particular un tatuaje con el nombre Jovita.

En GP también se llevó el tren a uno

También en la zona norte del estado las autoridades recibieron el reporte sobre una persona sin vida la cual estaba en las inmediaciones del ejido Estación Noé, de Gómez Palacio.

Esta persona que pierde la vida respondía al nombre de Mario Flores García, de 42 años, residente de la colonia Alianza por Durango.

Respecto al detalle de los hechos se sabe que fue alrededor de las 09:30 horas del lunes cuando fue hallado sin vida a un costado de las vías, lugar en el que presuntamente fue atropellado por el tren, sitio al que arribaron las autoridades para tomar nota del deceso y ordenar su traslado para realizarle la necropsia de ley.