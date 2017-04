Tribeca da el pistoletazo de salida con un documental sobre Clive Davis

Khrystyna Kinson y Helen Cook

Nueva York, 19 abr (EFE).- El Festival de Cine de Tribeca abrió hoy su 16 edición con el estreno de un documental sobre Clive Davis en una ceremonia a la que asistieron importantes personalidades del cine estadounidense, como Robert De Niro, y que contó con actuaciones de estrellas de la talla de Aretha Franklin.

La cinta “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives” (La banda sonora de nuestras vidas), que se proyectó durante el acto de apertura en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, explora la historia personal del famoso productor musical y el impacto que tuvo en la música del país durante cuatro décadas, así como en grandes artistas.

Davis, miembro del Salón de la Fama del Rock, dijo en declaraciones ante los medios que el documental está “repleto de gente única”, por lo que para él esta ocasión es “memorable”.

“Cuarenta años después de haber comenzado mi carrera, tengo la oportunidad de ver escenas que no he visto antes (…) Lo más emocionante es ver la relación tan afectuosa que tenía con muchos de los artistas y cómo afecté su vida”, aseguró.

Y es que la música siempre ha acompañado a la celebración de este festival, que en su apertura ha contado incluso con documentales de rap en el pasado.

“Nueva York se siente honrada de poder reivindicar a Clive Davis como un hijo de la ciudad. Somos el centro de las artes y de la individualidad”, dijo el gobernador del Estado de Nueva York, Andew Cuomo, durante su intervención en la ceremonia de apertura del festival.

Quince años después de la fundación del certamen, creado para revitalizar un barrio destrozado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los organizadores aseguraron que su mayor alegría ha sido ver a Tribeca “cambiar para mejor” y albergar a artistas muy diversos.

El certamen, que tendrá lugar hasta el próximo 30 de abril, abarca diferentes producciones y formatos que van desde la realidad virtual hasta los videojuegos, la tecnología, el cine y la televisión.

“La tecnología ha cambiado la forma de contar historias, ahora lo puedes hacer en diferentes plataformas y los trabajos de Tribeca han sido especialmente revolucionarios”, afirmó la cofundadora, Jane Rosenthal, quien aseguró que este festival fue el primero en proyectar una película realizada con un móvil Nokia.

El certamen contará incluso con un concurso de cortometrajes con videos sacados de la red social Snapchat, que tendrá como jurado a Eva Longoria, Andy Cohen, Tracee Ellis Ross, Jason Biggs y Dillon Francis.

“Las cosas cambian, y tenemos que adaptarnos a esos cambios y aprovecharlos”, añadió el actor Robert De Niro, uno de los fundadores del festival.

Durante la edición de este año se celebrará además el 45 aniversario del estreno de la película “El Padrino”, por lo que De Niro, uno de sus protagonistas, fue uno de los más aclamados de la noche.

“¿A dónde fueron todos esos años? Cuando llegas al punto en el que miras atrás, dices, ¿qué ha pasado? Han pasado todos estos años y yo sigo aquí. Cuando se hagan más viejos sabrán de lo que estoy hablando”, bromeó el actor a su llegada a la alfombra roja.

“Me he medido con todos los actores de Nueva York”, presumió el veterano intérprete.

También presente en la ceremonia de apertura del Tribeca estuvo el saxofonista Kenny G, uno de los músicos instrumentales más conocidos del mundo y que saltó al estrellato en los años 80 gracias al patrocinio de Clive Davis, presidente de Arista Records.

“Empezamos en el 82, y conseguimos lanzar más de 20 álbumes y vender millones y millones de ejemplares”, dijo el músico a la cadena ABC, que además rememoró cómo gracias a Davis pasó de tocar frente a 800 personas a más de 8.000 diarias en cuestión de unas pocas semanas.

La noche contó con actuaciones de artistas de la talla de Aretha Franklin, Jennifer Hudson y el grupo Earth, Wind y Fire, en honor al legendario productor, Davis.

Durante los próximos 10 días Tribeca albergará cientos de proyecciones, charlas y eventos en los que participarán destacados miembros del panorama cinematográfico y musical del país, como Francis Ford Coppola, Al Pacino, Tom Hanks, Cate Blanchett, Alejandro Iñárritu, Dustin Hoffman o Quentin Tarantino. EFE