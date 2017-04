Tribeca estrena “Sambá”, la primera película dominicana en el festival

Khrystyna Kinson

Nueva York, 19 abr (EFE).- El Festival de Cine de Tribeca presentó hoy la cinta “Sambá”, la primera película dominicana en llegar al certamen, que narra una historia de redención a través del boxeo y la metáfora de la vida en las calles de Santo Domingo.

Su protagonista, Francisco Castillo (interpretado por Algenis Pérez), vuelve a República Dominicana tras pasar 15 años en prisión en Estados Unidos, y ante la dificultad de encontrar trabajo, recurre a las competiciones de boxeo para ganar dinero fácil y rápido.

Dirigido por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, el filme se estrenó mundialmente en la sección “International Narrative Competition”, algo que es “una fortuna” para sus directores.

“Es increíble tener el estreno de la película en Nueva York. Estamos agradecidos y contentos (…). La cinematografía dominicana es muy joven, pero está consiguiendo cosas importantes en poco tiempo”, aseguró Cárdenas en una entrevista telefónica con Efe antes del estreno.

A su juicio, el cine latinoamericano se está abriendo paso en Estados Unidos, en parte gracias a que hay muchas generaciones de dominicanos y un gran “mestizaje de culturas y de diversos intereses”.

“Aunque las propuestas ‘mainstream’ o de Hollywood ofrecen un entretenimiento muy particular, cada vez hay más gente que se interesa por películas en las que puede identificarse, más que pasar el rato”, afirmó Cárdenas.

En este sentido, subrayó que en festivales de esta talla cada vez hay más películas que tienen “un componente de identidad bastante fuerte”, aunque considera que hay “pocas ventanas” para distribuir el cine latinoamericano.

El término “Sambá”, que da nombre al filme, viene del inglés “sand bag” (saco de arena), que es parte del equipamiento que usan los boxeadores para entrenar.

En la jerga dominicana esta palabra se usa para referirse a aquella persona que siempre se lleva los golpes de los demás.

Producida por el italiano Ettore D’Alessandro y la dominicana Carolina Encarnación, la cinta explora cómo el calor, las calles y el ambiente paradisíaco de la isla se convierten en un refugio ideal para el protagonista, que encuentra en el boxeo una segunda oportunidad en la vida para redimirse de sus pecados y errores.

En este sentido, Cárdenas explicó que su objetivo fue hacer una película “diferente” a otras del mismo género introduciendo la atmósfera que se vive en ciertos barrios de Santo Domingo como Ciudad Nueva, donde se rodaron muchas de las escenas del filme.

“Lo importante es el contexto, las historias entre los personajes, en sus casas, el mundo en el que se están moviendo y la música que escuchan. Un Santo Domingo que no muchas veces se muestra”, aseguró el codirector.

Además, la película también es reflejo de una historia de migración que no acabó como se esperaba, y de todos aquellos “latinoamericanos que llegan a Estados Unidos buscando un sueño y forman una idealización de ese viaje”.

“La vuelta de estas personas a su país tiene un peso emocional importante”, aseveró.

Durante la presentación en la sala Cinépolis del barrio neoyorquino de Chelsea, Algenis Pérez, dominicano residente en Boston, aseguró sentirse “bendecido” por un papel para el que se tuvo que preparar física y mentalmente, ya que no tenía ningún tipo de experiencia en el mundo del boxeo.

“En esta película aprendes que las segundas oportunidades son buenas. Hay muchas personas a las que catalogan de una forma, pero quizás no son tal y como tú las percibes”, sentenció Pérez.

Esto se refleja en que uno de los personajes de la película finalmente sale de ese peligroso círculo en el que se gana la vida robando en la calles y escoge el camino del deporte.

“Sambá” se estrenará en los cines de República Dominicana el próximo julio.

Completan el reparto de este filme el italiano Ettore D’Alessandro y los dominicanos Laura Gómez (“Orange is the New Black”) y Ricardo A. Toribio. EFE