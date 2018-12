Tribunal Constitucional España anula la lidia de toros sin muerte en Baleares

Palma (España), 20 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional español ha anulado los artículos de la ley regional de las Islas Baleares (Mediterráneo) que prohibía picar, banderillear y matar a los toros en las corridas que se celebren en ese archipiélago.

La sentencia declara inconstitucionales diversos artículos y apartados de una ley que estaba en vigor desde el pasado 27 de marzo y que supuso de hecho la supresión de las pocas corridas que aún se celebraban en Mallorca.

La parte de la legislación ahora anulada establecía que durante la lidia de un toro solo se podía usar “el capote y la muleta” y prohibía la utilización de cualquier “instrumento punzante” que pudiera herir o matar al animal.

Otros de los artículos afectados por la decisión del Constitucional son los que estipulaban que los toros tendrían garantizado su “bienestar” en los corrales y no estar recluidos en chiqueros; que no se usarían caballos en los festejos y que en cada corrida no se torearían más de tres reses y por un máximo de diez minutos por toro.

Los empresarios y aficionados a la tauromaquia habían denunciado que estas restricciones desnaturalizaban por completo la estructura tradicional de las corridas de toros e impedían en la práctica su celebración.

Además consideran que la ley era un subterfugio legal para salvar la imposibilidad de prohibir directamente la lidia, que estableció el Constitucional cuando derogó la ley catalana que decretaba que no se podían celebrar festejos taurinos en esa comunidad.

Cuando el Parlamento regional balear aprobó en julio de 2017 la regulación de las corridas de toros, sus promotores, los grupos de izquierda que dan apoyo al Gobierno regional socialista, explicaron abiertamente que su propósito era acabar con la tauromaquia en las islas.

El Gobierno central -en aquel momento en manos del conservador Partido Popular- recurrió ante el Constitucional los artículos de la ley autonómica que suprimían lances de las corridas de toros tradicionales en los que se hiere o mata los animales.

En los últimos años, las corridas de toros han estado sometidas a diversas limitaciones o prohibiciones en regiones españolas. En Canarias están prohibidas desde 1991 y en Cataluña se acabó con los festejos en enero de 2012.

Pero el Constitucional sentenció hace dos años que la prohibición catalana de 2010 invadía competencias estatales. Sin embargo y pese a que ya no esté prohibido, no se han vuelto a celebrar corridas en esa región.

En Latinoamérica también ha habido debate respecto a los toros, en países como Ecuador -donde está prohibido matar a las reses-, México -con prohibición vigente en los estados de Sonora y Coahuila o en la ciudad de Veracruz- o Colombia -con la polémica reapertura de la plaza Santamaría de Bogotá-. EFE