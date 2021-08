Tribunal de Justicia con certidumbre en trabajo judicial

En estos momentos hay aspectos muy puntuales que han potenciado la actividad jurisdiccional, entre los cuales destacan, en orden de importancia, la revisión integral al sistema penal acusatorio, que es un trabajo de gran calado, con el propósito de fortalecer su operatividad, que resulta insuficiente después de 10 años, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Guzmán Benavente, al señalar que en Durango se puede hablar de justicia en este momento.

En rueda de prensa, poco antes de presentar el informe de actividades correspondiente a un año de labores, el magistrado se refirió al Sistema Penal Acusatorio, al recordar que después de más de 10 años no ha tenido prácticamente actualizaciones, lo cual ha propiciado un grado de inoperatividad en las audiencias, trámites, entre otros que lo han hecho lento.

El magistrado consideró necesario rescatar este sistema, apuntalarlo porque manifestó que esta situación no es privativa solamente de Durango, sino que también se presenta en la mayor parte del país, a causa de que inicialmente se enfocó todo el esfuerzo a su inicio, pero no se le dio seguimiento a su operatividad, para señalar que se reconoce un rezago, no deficiencia en el trabajo jurisdiccional, sino en la operatividad.

Al mismo tiempo, señaló que en la entidad hablar de justicia en este momento, “no todo es bueno ni todo es malo, hay cosas muy rescatables, el Sistema Penal Acusatorio marcó un nuevo paradigma del sistema penal tradicional, que era totalmente distinto al que se tiene actualmente, pues este es muy democrático”, dijo el magistrado.

Al referirse al informe de trabajo que presentó, el magistrado reconoció que con el esfuerzo de quienes integran el Poder Judicial, “pasamos de la incertidumbre a la certidumbre, con un cambio positivo y un renovado espíritu de trabajo, de cooperación y armonía institucional, que ha permitido impulsar una justicia con sentido social, que abone al desarrollo integral”, manifestó.

Al mismo tiempo, en la presentación del informe, puntualizó que es momento de redoblar esfuerzos para consolidar al Poder Judicial como uno de los más confiables del país, con el trabajo responsable y destacado de magistrados, jueces y todo el personal, convicción con la cual se presentó el informe de la situación que guarda la administración de justicia en el Estado, además de dar cuentas sobre los ingresos y egresos del presupuesto, así como del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, correspondiente del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Destacó la importancia de mantener una buena comunicación con los abogados, dada la importancia que tienen para el Poder Judicial, además de mantener relaciones interinstitucionales tanto en el ámbito nacional como en el local, la realización de cursos y talleres en la Universidad Judicial, la realización del Congreso Estatal de Jueces, la entrega de reconocimientos a juristas duranguenses, entre otras actividades.

En el tema de impartición de justicia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia celebró 45 sesiones ordinarias, tres extraordinarias y tres solemnes, se emitieron 156 determinaciones, se resolvieron 9 procedimientos, se admitieron 55 procedimientos administrativos. Destacó en el informe la inauguración del Tribunal de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado, una vez que entró en vigor la reforma laboral en la entidad.

Durante el periodo del que se informó, se iniciaron un total de 38,945 juicios en todo el estado, en las materias mercantil, familiar, penal y civil, mientras que se dictaron un total de 11,356 sentencias y concluyeron 21,435 asuntos.

En este periodo, se recibió un presupuesto de 455 millones 166 mil pesos durante el 2020, con un ejercicio total de 488 millones 737 mil pesos, con una diferencia de 33.5 millones de pesos entre lo autorizado y lo ejercido, que obedece a que se recibieron aportaciones adicionales durante este periodo.

Durante el informe el gobernador José Aispuro Torres resaltó que Durango es un ejemplo nacional en cuanto a la implementación de la Reforma Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, por ser uno de los 8 estados que han implementado el nuevo Sistema de Justicia Laboral, con resultados positivos, para luego señalar que hoy el estado está mejor, con un ambiente de paz como fruto del consenso y la coordinación con el Gobierno Federal, los gobiernos municipales y el trabajo de los poderes del estado.

