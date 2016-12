Tribunal indonesio procesa formalmente al gobernador de Yakarta por blasfemia

“Este no es un veredicto para decidir si el acusado es culpable o no. Hoy solo hemos decidido sobre la formalidad, no sobre la sustancia del caso”, explicó el panel de jueces presidido por Dwiarso Budi Santiarto.

Los magistrados otorgaron la razón a la acusación al señalar que la imputación está en línea con las leyes y rechazó que las evidencias fueran necesarias para la presentación de cargos, informa el portal de noticias “Rappler”.

La decisión tomada este martes por el tribunal provisional abre el proceso a la toma de declaración de testigos y expertos, que deberán ser propuestos por defensa y acusación, antes de que el juez emita un veredicto.

Basuki, un cristiano de etnia china conocido popularmente como Ahok, fue imputado en noviembre por la Policía por unos comentarios con los que rechazó unas críticas de adversarios basadas en el versículo 51 del Corán.

Durante la instrucción del caso Basuki denunció que el vídeo en el que aparecía haciendo las controvertidas declaraciones había sido manipulado y pidió disculpas por haber ofendido a los musulmanes.

Basuki, que busca la reelección en los comicios del próximo febrero, reitera su inocencia y niega que hubiera tenido intención de insultar a la religión islámica mediante esas declaraciones, realizadas en septiembre durante un acto de campaña.

La candidatura de Basuki, que ascendió al cargo al sustituir a Widodo cuando este fue elegido presidente en 2014, alentó las protestas islamistas, que comenzaron antes del caso por blasfemia y apoyaron los partidos de sus adversarios en los comicios.

El político, que encabezaba las encuestas en las elecciones para el puesto de gobernador antes de que estallara este caso, es un estrecho aliado del presidente del país, Joko Widodo, quien culpó a “actores políticos” de instigar las protestas para sacar rédito.

Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, con un 88 por ciento de sus 250 millones de habitantes que profesan esta religión, la gran mayoría de forma moderada. EFE