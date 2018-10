Trump amenaza con cortar ayuda a Honduras si no detiene caravana de migrantes

Lucía Leal

Washington, 16 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó hoy con cortar de inmediato la ayuda exterior que concede a Honduras si no se detiene la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia su país, mientras su Gobierno presionaba a Guatemala y México para que pongan freno a la comitiva.

Por segunda vez este año, Trump convirtió una caravana de migrantes que desean llegar a Estados Unidos en objeto de su ira en Twitter y generó incertidumbre sobre el futuro de la asistencia que Washington entrega a Centroamérica para hacer frente a los factores que causan la emigración, como la pobreza y la violencia.

“¡EE.UU. ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran Caravana de personas que se dirige a EE.UU. no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”, advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

Poco después, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reveló que había hablado con Hernández sobre la caravana de alrededor de 2.000 migrantes hondureños sin documentos, que partió el sábado del norte de Honduras y continuaba hoy su travesía por Guatemala.

“Le transmití un mensaje fuerte de @POTUS (el presidente estadounidense, Donald Trump): No habrá más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía”, escribió el vicepresidente en Twitter.

Pence también telefoneó hoy al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y tuiteó después que EE.UU. espera que los países de la región “hagan todo lo que puedan” para frenar la comitiva.

“Reiteré (en la conversación con Morales) el mensaje del presidente: ¡No habrá más ayuda si no se detiene (la caravana)!”, afirmó Pence, quien no aclaró si la amenaza de Trump de suspender la ayuda a Honduras se aplica, además, a Guatemala.

Una portavoz del Departamento de Estado dijo a Efe que el Gobierno estadounidense también está “en contacto con las autoridades mexicanas” para hablar sobre la caravana.

“Estamos preocupados porque estos migrantes son víctimas de promesas falsas de aquellos que buscan explotarlos”, destacó la portavoz, quien defendió que Washington sigue trabajando con los países centroamericanos “para hacer frente a las condiciones económicas y de seguridad” que generan la migración a EE.UU.

No obstante, “el presidente ha dejado claro que los países que reciban asistencia de Estados Unidos deberían apoyar los intereses” estadounidenses, agregó la fuente.

Washington ha recortado notablemente su ayuda a Centroamérica desde la llegada al poder de Trump, y el pasado año fiscal, el 2018, destinó casi 68 millones de dólares a Honduras.

Según la última propuesta de presupuesto del Departamento de Estado, EE.UU. planea entregar a Honduras casi 66 millones de dólares en el año fiscal 2019, que incluyen 65 millones en asistencia económica y 750.000 dólares para la formación de militares.

La semana pasada, durante una conferencia celebrada en la capital estadounidense, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica pidieron a EE.UU. que acompañe sus exigencias con un presupuesto estable que permita la lucha contra la corrupción, la construcción de infraestructuras y mejoras en la seguridad.

“Las exigencias aumentan, pero debemos tener la seguridad de que tendremos el presupuesto necesario”, resaltó Hernández, el presidente hondureño, durante la conferencia, a la que asistió Pence.

La exigencia de Trump llegó seis meses después de que se indignara por la travesía hacia EE.UU. de otra caravana de migrantes, que en ese caso recorrió México desde la sureña localidad mexicana de Tapachula y que fue dispersándose en el recorrido, por lo que pocos de sus integrantes llegaron al territorio estadounidense.

En abril, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México como respuesta las noticias sobre esa caravana, que aparecieron en su canal de televisión favorito, Fox News, el cual también ha dedicado atención ahora a la comitiva de Honduras. EFE