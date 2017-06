Trump ataca a los mayores medios informativos en EUA

Washington, 6 Jun (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a los principales medios de información del país, entre ellos a CNN, NBC ABC, CBS, The Washington Post y The New York Times, de propagar noticias falsas y de presionarlo para que deje de usar redes sociales.

“Los falsos medios informativos están esforzándose por hacer que no use los medios sociales. Odian que yo pueda diseminar mi mensaje de manera honesta y sin filtros”, escribió el mandatario en su primer mensaje matutino en la red social Twitter.

“Lo siento amigos, pero si hubiera dependido en las Noticias Falsas de CNN, NBC, ABC, CBS de Washpost o de nytimes, hubiera tenido CERO posibilidad de ganar la Casa Blanca”, remató en otro mensaje de una nueva cadena de tuits.

Se trata de una nueva escalada en la confrontación del presidente con algunos de los medios informativos más influyentes de Estados Unidos, algunos de ellos fueron vetados de manera temporal de cubrir partes de su campaña presidencial.

Trump, quien tiene más de 31.6 millones de seguidores en Twitter, atribuye a las redes sociales haber transmitido al público estadunidense el mensaje que lo llevó a ganar el Colegio Electoral y la Presidencia de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016.

Aunque fuentes de la Casa Blanca habían sugerido que los tuits del presidente empezarían a ser revisados por un grupo de abogados, sus recientes mensajes sugieren que continúa comunicando sus puntos de vista sin filtro alguno.

El lunes, Trump criticó no sólo al alcalde de Londres, Sadiq Khan, por su reacción sobre los recientes ataques en la capital británica, sino a su propio procurador de Justicia, Jeff Sessions, por su conducción en el proceso de apelación de su prohibición de viajes de países de mayoría musulmana.