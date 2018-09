Trump carga de nuevo contra el libro de Woodward por ser una “estafa”

Washington, 7 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó de nuevo como una “estafa” el libro del periodista Bob Woodward, muy crítico con el mandatario y que dibuja una Casa Blanca de “manicomio”, y que ha irritado al mandatario.

“El libro de Woodward es una estafa. No hablo de la manera en la que me citan. Si lo hiciese no habría sido elegido Presidente. Esas citas son inventadas”, subrayó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario lamentó, asimismo, que “el autor use todos los trucos en el libro para degradar y denigrar”.

“Me gustaría que la gente pudiese ver los hechos reales”, agregó.

Desde que se conocieron este martes algunos extractos del libro, que lleva por título “Fear: Trump in the White House” (“Miedo: Trump en la Casa Blanca”) y saldrá a la venta el 11 de septiembre, el mandatario ha cargado de manera reiterada contra el afamado periodista.

En una de las escenas descritas en el libro, poco después de llegar al poder, Trump pidió al Pentágono un plan para lanzar un ataque militar “preventivo” sobre Corea del Norte, al tiempo que criticó el alto coste de proteger a Corea del Sur.

El secretario de Defensa, James Mattis, salió “exasperado y alarmado” de una reunión con Trump sobre ese asunto, y comentó a su círculo cercano que el mandatario había “actuado como un niño de 10 u 11 años”, de acuerdo a Woodward.

Woodward, cuyo trabajo publicado en el Washington Post sobre el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon (1969-1974), ha explicado que basó su libro en entrevistas con testigos de los entresijos de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato. EFE