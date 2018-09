Trump dice ser “muy proactivo” con Cuba y haber limitado políticas de Obama

Nueva York, 26 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ha sido “muy proactivo” hacia Cuba y que ya ha conseguido acabar con “mucho” de lo que implementó su predecesor, Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con la isla.

“He sido muy proactivo sobre Cuba (…) No me gusta para nada lo que está pasando en Cuba ni lo que está pasando en Venezuela”, subrayó Trump durante una rueda de prensa en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Obama les dio un pase y eso no me gustó, tampoco les gustó a muchos cubanos aquí en nuestro país, en Miami. No me gusta lo que hizo, he acabado con mucho lo que hizo”, añadió.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2016, Trump ha tratado de endurecer la política de deshielo iniciada por su antecesor mediante la restricción de ciertos viajes de estadounidenses a Cuba y la imposición de obstáculos a los negocios con la isla.

Trump, sin embargo, mantiene las relaciones diplomáticas entre ambos países al mantener abierta la Embajada de EE.UU. en La Habana.

Especialmente, las relaciones se han tensado por los supuestos ataques que sufrieron diplomáticos estadounidenses en Cuba entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, unos incidentes que enfermaron al personal estadounidense en la isla y cuya causa aún sigue siendo investigada.

EE.UU. ha acusado a Cuba de saber quién perpetró los supuestos ataques y de no haber protegido a su personal adecuadamente, algo que niega el Ejecutivo cubano.

Debido a esas agresiones, EE.UU. ordenó la salida del personal no esencial de su legación en Cuba, es decir, un 60 % del total. EFE