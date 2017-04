Trump intensifica gestiones ante China para resolver crisis norcoreana

Washington, 24 Abr (Notimex).- El presidente Donald Trump intensificó sus gestiones ante China para resolver la crisis norcoreana con una nueva conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, mientras la retórica entre Washington y Pyongyang parece intensificarse.

La Casa Blanca informó este día que durante su conversación del domingo, Trump criticó la continua “beligerancia” de Corea del Norte”, enfatizando que las acciones del régimen encabezado por Kim Il Sung están desestabilizando la península coreana.

La conversación se produjo en medio de reportes de prensa sobre la detención de un ciudadano estadunidense por las autoridades norcoreanas, al tercero retenido en esa nación, aunque hasta ahora se desconoce los detalles del caso.

Trump ha buscado la mediación china para resolver la crisis norcoreana, a partir de la presión que Beijing puede ejercer como el principal mercado de las exportaciones de carbón norcoreanas y todo parece indicar que su gestiones han avanzado.

Sin embargo, también ha dejado en claro que su gobierno actuará por su cuenta si la mediación china es ineficaz, aunque a diferencia de su postura inicial de tomar acciones unilaterales, ahora asegura que trabajará con socios y aliados.

En un comunicado difundido aquí, la Casa Blanca dijo que Trump y Xi “reafirmaron la urgencia de la amenaza que representan los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, y se comprometieron a fortalecer la coordinación para alcanzar la desnuclearización de la península coreana”.

Ayer domingo Trump conversó también de manera telefónica con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, cuyo gobierno ha externado preocupación por las pruebas con misiles balísticos llevados a cabo por Corea del Norte, en directa amenaza a su seguridad nacional.

La Casa Blanca indicó que los dos líderes “abordaron una amplia gama de temas globales y regionales de preocupación mutua”.

En respuesta a la insistencia de Corea de Norte para continuar con sus pruebas con misiles y posiblemente conducir una prueba nuclear, Estados Unidos ha movilizado al portaviones USS Carl Wilson y varios destructores a las aguas de la península coreana.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, no descartó la posibilidad de una acción militar si Pyongyang no desiste de sus intenciones, indicando que su gobierno no actuará de manera precipitada.

“Nosotros no vamos a hacer nada a menos que nos den razones para hacer algo”, dijo la diplomática en una entrevista con la televisora NBC esta mañana, aunque dejó en claro que será el presidente Trump quien determinará en tipo de respuesta.