Trump pidió a Comey que cerrara investigación sobre Flynn, según el NY Times

Nueva York, 16 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió en febrero pasado que el entonces director del FBI, James Comey, pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, informa hoy The New York Times.

La petición está contenida en un documento que escribió Comey para recoger lo que había hablado con Trump. El diario no ha podido ver directamente ese documento, pero uno de los asistentes del ahora exdirector del FBI leyó al diario parte del texto.

“Espero que pueda dejar pasar esto”, dijo Trump a Comey, según el texto que recoge el rotativo. “Es un buen tipo”, insistió el mandatario, según la versión del diario neoyorquino.

Flynn, un general retirado que había asumido como asesor de seguridad nacional en el Gobierno de Trump cuando llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, renunció a su cargo el 13 de febrero en medio de un escándalo por ocultar sus contactos con representantes del Kremlin.

Flynn salió de la Administración de Trump por ocultar la naturaleza de las conversaciones que había mantenido con el embajador ruso, Sergei Kislyak.

También se supo que recibió decenas de miles de dólares de parte de tres compañías rusas, incluyendo la cadena de televisión RT, por discursos o intervenciones que tuvo poco antes de que se uniera a la campaña electoral de Trump.

A su vez, Comey fue destituido por Trump el martes pasado, en un principio por su papel en las investigaciones que había realizado por el polémico uso de correos electrónicos desde un servidor privado de parte de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Poco después de esa versión oficial, Trump dijo que había prescindido de Comey al considerar que era un “fanfarrón” y que el FBI llevaba tiempo que era “un descontrol”.

Según el New York Times, la petición de Trump a Comey para que desistiera de la investigación contra Flynn representa la “más clara evidencia” de que ha intentado influir en las pesquisas que realizan el FBI y el Departamento de Justicia en los nexos con Rusia de asistentes de Trump.

La reunión entre Trump y Comey que menciona el diario se produjo un día después de que Flynn presentara su renuncia, según dos fuentes que leyeron el memorándum con los detalles del encuentro.

Según el diario, Comey no se comprometió a nada, aunque estuvo de acuerdo en que Flynn “es un buen tipo”.

Tras conocer esta versión, un comunicado de la Casa Blanca negó los hechos recogidos en la información difundida por el New York Times.

De acuerdo con la nota oficial, Trump “nunca pidió al Sr. Comey ni a nadie que se ponga fin a la investigación” que afecta a Flynn y a ninguna otra.

“El presiente tiene el máximo respeto en la aplicación de la ley de las agencias gubernamentales y hacia todas las investigaciones”, dice el comunicado, que sostiene que la versión que alude “no es una representación verídica ni exacta” de la conversación entre Trump y Comey.

En un testimonio que prestó la semana pasada ante el Senado, el director interino del FBI, Andrew G. McCabe, negó que haya habido “algún esfuerzo para impedir la investigación” sobre los nexos de Flynn u otros representantes del equipo del ahora presidente. EFE