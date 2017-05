Trump plantea cambios en su gabinete de prensa, según The Wall Street Journal

Nueva York, 12 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se plantea hacer cambios en el equipo de prensa del Gobierno por no haber sabido controlar la polémica sobre el despido del director del FBI, James Comey, informó hoy The Wall Street Journal.

El diario, que cita como fuente a múltiples funcionarios de la Administración, apunta que el presidente no descarta reemplazar al portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y que también está pensando en una reorganización de su equipo de comunicación y su estrategia.

El Journal apuntó asimismo que el pasado miércoles uno de los miembros del gabinete de prensa de Trump contactó a compañeros de un canal de televisión afín al Gobierno, que no citó, para analizar su interés en unirse al equipo de comunicación del mandatario.

Por otra parte, Trump aseguró en una entrevista grabada que Fox News emitirá el sábado que está considerando eliminar la rueda de prensa diaria que ofrece Spicer, y en su lugar acudir personalmente a una conferencia con los medios cada dos semanas.

En la misma conversación con Fox, de la que la cadena emitió un avance, Trump describió a Spicer como “un ser humano maravilloso”, pero se negó a contestar si el secretario de prensa conservaría su puesto, según destaca el Journal.

La información sobre posibles cambios se produce después de varias semanas de fuertes polémicas del gobierno de Trump, que el pasado martes anunció el despido del director del FBI, algo que pilló por sorpresa al departamento de comunicación de la Casa Blanca.

A consecuencia de ello, el gabinete de prensa se vio obligado a cambiar hasta en tres ocasiones sus explicaciones sobre cómo había llegado Trump a la decisión de prescindir de Comey, que dirigía una investigación sobre las conexiones del equipo de Trump con Moscú durante su campaña electoral.

Otro empleado de la Casa Blanca habló a The Wall Street Journal sobre la frustración del equipo de comunicación de Trump, quien insiste en controlar su propia cuenta de Twitter pero luego espera que su gabinete de prensa controle la reacción de los medios a sus publicaciones “y los culpa cuando no son capaces de hacerlo bien”. EFE