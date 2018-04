Trump promete una respuesta “contundente” a Siria por presunto ataque químico

Washington, 9 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hoy responder “contundentemente” al presunto ataque químico registrado en Siria, y dijo que tomará una decisión “esta noche o muy poco después” sobre cuál es esa represalia.

“Tenemos muchas opciones, en términos militares, y les haremos saber muy pronto (cuál escogemos), probablemente después de actuar”, dijo Trump a los periodistas al reunirse en la Casa Blanca con líderes del Pentágono para hablar sobre Siria.

“Responderemos contundentemente. ¿Cuándo lo haremos?, prefiero no decirlo porque no me gusta hablar sobre eso”, subrayó Trump.

El presidente adelantó que tomará una decisión “esta noche o muy poco después” sobre su respuesta al “horrible ataque” del que Estados Unidos responsabiliza al régimen sirio de Bachar al Asad.

“No podemos dejar que esto ocurra en este mundo, especialmente cuando, gracias al poder de Estados Unidos, tenemos la capacidad de pararlo”, recalcó el mandatario.

Trump dijo, además, que cada vez hay más “claridad” sobre quién estuvo detrás del presunto ataque químico: “Tenemos respuestas bastante buenas”, agregó.

Unas horas antes, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “podría tener” responsabilidad en el supuesto ataque, y dijo que, de ser así, “pagará un precio” por ello.

“Si fueron los rusos, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos ellos juntos, lo descubriremos y tendremos las respuestas bastante pronto”, afirmó Trump en una reunión con su gabinete por la mañana.

Rusia defendió hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU que no hubo ningún ataque químico en Siria y advirtió de que una posible acción militar estadounidense de represalia contra el régimen de Damasco puede tener “graves repercusiones”.

Hace casi justo un año, Trump ordenó lanzar decenas de misiles contra la base aérea siria de Al Shairat, en Homs, como represalia por el ataque químico en la localidad siria de Jan Shijún, donde murieron más de 80 personas y del que la ONU culpó al Gobierno sirio.

En esta ocasión, dos organizaciones apoyadas por EE.UU. han denunciado que al menos 42 personas murieron el sábado en la localidad rebelde de Duma con síntomas de haber sufrido un ataque químico.

Pero ninguna otra fuente ha confirmado que se tratara de un bombardeo con sustancias químicas, y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 21 personas perecieron ese día por asfixia, pero como resultado del “derrumbe de los edificios” en los que se encontraban.

Tanto las autoridades sirias como Rusia, aliada de Damasco, han negado el uso de armas químicas en los bombardeos de Duma y han acusado a la facción el Ejército del Islam, que controla esta urbe, de “inventarse” el ataque. EFE