Trump retirará a EE.UU. del acuerdo con Irán e impondrá sanciones, según NYT

Washington, 8 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, planea anunciar hoy que retirará a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y volverá a imponer las sanciones levantadas bajo el pacto, además de otras nuevas, según informó el diario The New York Times.

Trump comunicó hoy esa decisión en una llamada telefónica al presidente francés, Emmanuel Macron, horas antes de hacer su anuncio formal sobre el acuerdo nuclear, previsto para las 14.00 hora lcoal (18.00 GMT) desde la Casa Blanca.

Una fuente de la Casa Blanca confirmó a Efe que Trump conversó hoy con Macron sobre el acuerdo nuclear con Irán, pero no quiso dar detalles sobre el contenido de su conversación.

El diario neoyorquino cita una fuente que ha recibido información sobre la llamada entre Trump y Macron, y asegura que el presidente estadounidense confirmó al mandatario francés sus planes de retirar a Estados Unidos del pacto firmado en 2015 junto a Irán, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.

Estados Unidos planea volver a imponer todas las sanciones que levantó como parte del acuerdo nuclear, y aplicar nuevas penalizaciones económicas, de acuerdo con el rotativo.

La decisión promete abrir una brecha entre Estados Unidos y sus aliados europeos firmantes del pacto, cuyos líderes han visitado Washington en las últimas semanas con el fin de presionar al mandatario para que permanezca en el acuerdo.

El acuerdo limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica.

Trump considera inaceptables los plazos para la caducidad de ciertas restricciones al programa nuclear iraní incluidos en el acuerdo de 2015, y que ese pacto no afrontara el programa de misiles balísticos de Teherán ni sus supuestas actividades perniciosas en la región.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió este fin de semana a Estados Unidos de que se arrepentirá “muy pronto” si abandona el acuerdo nuclear, al tiempo que reiteró su negativa a negociar un nuevo pacto. EFE