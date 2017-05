Trump sólo ha generado incertidumbre internacional, consideran especialistas

México, 4 May (Notimex).- A cien días de iniciado el gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca, hay un tema seguro que domina su mandato y es el de la incertidumbre”, estableció César Villanueva, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

Al participar en el encuentro “Trump: Análisis y reflexión sobre los 100 días de su gobierno’” organizado por la Universidad Iberoamericana, mencionó que en esta primera etapa de gobierno, los dichos y hechos de Trump “han causado asombro, sorpresa, risa, pena ajena y confusión”.

Calificó al mandatario estadounidense como poseedor de “un cerebro reptílico y un animal político no pensante, que no reacciona y sólo ve a sus oponentes como amenazas”, además de que no ha mostrado tener matices intermedios que prueben que es capaz de negociar.

“Existe mucho ruido en torno a la figura de Trump; hay un exceso retórico de su parte que no ayuda mucho a localizar quién es y qué es lo que quiere; tampoco ayuda mucho ver los bandazos continuos de su gobierno en casi todos los temas”, precisó el autor del libro “La imagen de México en el mundo 2006-2015”.

A su vez, Abelardo Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios Internacionales, opinó que la administración de Trump es una amenaza para la paz y la seguridad internacional, regional y nacional mexicana.

Además, externó, debilita y erosiona el sistema internacional, provoca una mayor vulnerabilidad continental, propicia un mayor número de riesgos y se obsesiona con la seguridad nacional e interior.

También destacó las probabilidades de un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Éste, señaló, no necesariamente sería de tipo nuclear, sino convencional.

“El conflicto militar entre ambos países pasaría por Seúl, lo que sería devastador para las tres partes. Esto ha posibilitado que no haya una nueva guerra en la actualidad. En este sentido, lo que está en el aire es que, con la nueva presidencia de Estados Unidos, que tiene problemas con el manejo de la información, que la maneja de manera dogmática, ideológica, esto nos pondría de cara a un conflicto sin precedentes, de dimensiones incalculables”, expuso.

Para Estados Unidos, el replanteamiento de México, Centroamérica y El Caribe es un asunto de seguridad interior, buscando amenazas de Medio Oriente y de Asia-Pacífico, añadió el especialista.

En el rubro migratorio, Javier Urbano, coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración de la UIA, destacó que el discurso de Trump no ha tenido vaivenes.

“Ha sido muy consistente, además de que tiene una base social muy importante en la gente desempleada y los jóvenes que no han encontrado trabajo”, dijo.

Al señalar que erigirá un muro entre Estados Unidos y México, y que deportará a dos millones de personas, Trump “no invierte, pues sólo enfatiza” lo que sus antecesores ya habían comenzado, toda vez que ya existen mil 100 kilómetros de muro construidos bajo el mandato de Bill Clinton, y que durante la administración de Barack Obama se deportaron casi tres millones de personas.

El experto llamó a mantener la tranquilidad en cuanto a las amenazas de deportaciones, ya que ni siquiera gobernando durante dos periodos continuos alcanzaría la meta de expulsar a los dos millones de personas prometidas.

De momento, continuó, quienes sí se encuentran en un mayor riesgo de ser deportados son quienes tengan menos de cinco años en Estados Unidos, al contar con menos vínculos legales que los protejan.