Tumba TEE candidaturas de Movimiento Ciudadano

Mientras que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense podrán presentar candidaturas comunes para la elección de diputados locales que se llevará a cabo el 1 de julio, si deciden presentar el acuerdo para ello, Movimiento Ciudadano quedará excluido de esta posibilidad, de acuerdo a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Estado de Durango.

Al término de la sesión que realizó el Tribunal Electoral, el magistrado presidente Javier Mier Mier informó que el proyecto de resolución que presentó el magistrado Raúl Montoya Zamora, por medio del cual presentó la sustanciación de expediente relacionado con la impugnación de candidaturas comunes presentadas por los partidos mencionados anteriormente, fue aprobado de manera unánime.

Agregó que se realizó análisis minucioso del expediente que se integró, pues de los cuatro partidos mencionados anteriormente, el único que no reunió los requisitos que establece la ley para presentar candidaturas comunes fue Movimiento Ciudadano, el cual queda excluido de esta posibilidad, mientras que se otorga un plazo de 3 días al PAN, PRD y PD, para que si así lo desean vuelvan a presentar el convenio donde constituyan su voluntad de formular un candidatura común, y se conceden 48 horas a los responsables para que den un resultado.

La sentencia que dictó el Tribunal Electoral deja fuera a Movimiento Ciudadano de participar en candidaturas comunes con los partidos políticos mencionados anteriormente, agregó el magistrado Javier Mier Mier.

Por lo que se refiere a los otros 8 medios de impugnación que fueron resueltos por el Tribunal, el magistrado manifestó que en los diversos juicios los actores señalaron que no se cumplía con los requisitos de elegibilidad de algunos candidatos, como es el caso de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, señalaron que no presentaron licencia previa de 90 días ni acompañaron cartas de no antecedentes penales mientras, en el caso de Mar Grecia, que no se reunían requisitos para la reelección porque fue postulada por un partido diferente.

La conclusión fue que los agravios eran infundados, se acreditó que en la secuencia anterior en la candidatura común que se conformó estaba presente el partido que hoy la postula, por eso se consideraron infundados, mientras el último recurso que presentó quien se dice suplente del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien pedía que se le concediera la oportunidad de integrar el Congreso del Estado, se desechó por frívolo.