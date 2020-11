Túnel atraerá a la delincuencia: Regidora

La regidora Cinthya Montserrat Hernández señaló que en el túnel “El Durangueño” se invirtieron casi 4 millones de pesos pero no tendrá funcionalidad ni será adecuado para la zona en la que se encuentra, ya que hay un alto índice delictivo lo cual pone en peligro a las personas que lleguen a cruzar por él.

“Yo desde el principio estuve en contra de esa ocurrencia porque no es más que eso, obedece a la ocurrencia de un funcionario municipal, presentaron otra cosa y ahora vemos que es algo completamente diferente, creo que para hacer este tipo de cosas se tiene que analizar, se tiene que planear, las obras públicas se tienen que hacer a la perfección y no por ocurrencias, se invirtieron casi 4 millones de pesos para algo que al parecer no tendrá funcionalidad, está comprobado que los túneles atraen a la delincuencia, entonces es algo lamentable”, externó.

“Si vemos las redes sociales podemos ver que la gente está realmente molesta, porque no hubo ayudas o apoyos en el tema del Covid y ver que se gastan 4 millones en esta tontería, yo estoy a favor de la vida, de la salud y de que se cuide a la población, pero no de esa manera, creo que se pudo haber hecho algo más moderno y que no atraiga a la delincuencia, por lo que les pregunto ¿van a tener alguna patrulla las 24 horas para que cuide a los usuarios del túnel?”, agregó.

Externó que son casi 4 millones que se pudieron haber destinado en algo importante, “los comercios ya quebraron, están desesperados, están tristes, la gente tiene que llevar algo de comer a su casa, entonces era mejor destinar ese recurso a la gente que de verdad lo necesita que es el 90 por ciento de los duranguenses los que están tratando de sobrellevar la situación”, finalizó.

