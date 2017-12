Turu Flores: “Confío en que el Dépor va a hacer bien las cosas ante Celta”

La Coruña (España), 20 dic (EFE).- El argentino Óscar José ‘Turu’ Flores, exjugador del RC Deportivo español, ha asegurado que confía en que el conjunto coruñés haga “las cosas bien” en el derbi gallego con el Celta de Vigo, y saque adelante el partido de máxima rivalidad que se disputará el sábado en el estadio Abanca-Riazor.

“No estamos pasando un buen momento de cara a lo que es la tabla, porque ha tenido el Dépor buenos momentos en los partidos sin conseguir resultados, pero el derbi es otra cosa, va aparte. Yo confío en que el Dépor va a hacer las cosas bien y lo voy a ver tranquilo”, comentó en declaraciones a Cope Coruña desde Argentina.

Para el exjugador de equipos como el Deportivo y la UD Las Palmas, los derbis “son partidos especiales, que se juegan con carácter” y se mostró optimista respecto a la actuación del equipo coruñés: “Creo lo va a sacar el sábado y ganar el partido”.

Él lo verá, dijo, con sus amigos en Buenos Aires porque allí coincide en horario al mediodía, y respecto a los derbis que jugó se quedó con el del 18 de diciembre de 1999, que se resolvió con un gol suyo en el estadio de Riazor y contribuyó a que el Deportivo conquistará el único título de Liga que luce en sus vitrinas.

“El de la liga fue un momento importante, uno de los momentos más lindos que vivimos como grupo, porque estábamos en la pelea, no podíamos fallar y encima me tocó marcar”, recordó el ahora entrenador, quien apuntó que “los derbis no se juegan, se ganan”, y se conformó por un 1-0. EFE