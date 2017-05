Twombly y Bacon protagonistas de la subasta nocturna de Christie’s Nueva York

Nueva York, 17 may (EFE).- Un lienzo de Cy Twombly y un tríptico de Francis Bacon marcaron los mejores precios en la subasta de arte realizada hoy en Nueva York por la casa Christie’s.

Adjudicada por 52,89 millones de dólares, incluyendo comisiones, “Leda and the Swan”(1962), del artista estadounidense Cy Twombly, marcó el precio de adjudicación más alto de la noche.

El tríptico “Three Studies for a portrait of George Dyer” (1963), del pintor Francis Bacon, procedente de una colección privada parisina, fue subastado por primera vez con un precio de remate de 51,77 millones de dólares.

La pintura “La Hara”(1981) de Jean-Michel Basquiat se vendió por 34,97 millones de dólares.

Andy Warhol, con su “Big Campbell’s Soup Can with Can Opener”(1962), alcanzó un precio de martillo de 26 millones de dólares, sin comisiones.

Man Ray logró el récord mundial de precio de subasta de una fotografía con “Portrait of a Tearful Woman”(1936), licitada por 2,17 millones de dólares, comisiones incluidas.

Las obras de Robert Gober, David Salle, Rudolf Stingel y Grotjahn marcaron nuevos récords mundiales en el precio de los artistas en subasta.

Sólo 3 de los 71 lotes que Christie’s sacó a subasta no fueron adjudicados. Entre ellos se encontraba el lienzo “Buste de femme” de Pablo Picasso. EFE