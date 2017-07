UE lamenta “diferencias” con Londres en la negociación de su separación

Bruselas, 12 Jul (Notimex).- A unos días de la segunda ronda de negociación de los términos de su divorcio, la Unión Europea y Reino Unido mantienen “numerosas diferencias de ambición” en los temas que se están tratando, lamentó hoy aquí el negociador jefe de la mancomunidad, Michel Barnier.

El representante de los 27 países que permanecen en la Unión Europea (UE) volvió a criticar la propuesta de Londres sobre el futuro de los europeos expatriados en territorio británico, que considera “insuficiente” y con demasiadas incógnitas legales.

Según Barnier, los derechos ofrecidos por la primera ministra británica, Theresa May, “no permiten que la gente viva sus vidas como hasta ahora” y son inferiores a los asegurados por la UE a los británicos que residen en la mancomunidad.

Las condiciones para la reunificación familiar son un ejemplo de cómo las leyes británicas son más restrictivas que las europeas, señaló.

Barnier también considera imposible que sean las cortes británicas, y no el Tribunal de Justicia de la UE, quienes se encarguen de proteger los derechos de los ciudadanos europeos que opten por quedarse en Reino Unido, como sugiere May.

El negociador europeo insistió, asimismo, en la importancia de que Londres acepte pagar la factura de su salida de la mancomunidad, valorada por Bruselas en 60 mil millones de euros, una cifra contrastada por el gobierno británico.

“No se trata de un rescate, no es una factura por la salida, no es una venganza. Se trata de saldar las cuentas. No les pedimos ni un euro ni una libra más de lo que comprometieron ellos mismos. Deben reconocerlo”, dijo.

“¿Cómo puede haber una buena relación futura si no hay confianza? No puedo concebir que un gran país como Reino Unido no sea un país responsable y no acepte sus compromisos”, incidió.

Cuestionado sobre la provocación del ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, quien dijo la víspera que la UE “puede esperar sentada” a que su país pague la factura del Brexit, Barnier advirtió que, si los británicos no aceptan saldar cuentas, “entonces no podemos discutir de nada”.

Al negociador europeo también le inquieta la falta de claridad de Londres en muchos aspectos que serán discutidos en la segunda ronda de negociación, que se realizará el lunes.

“La clarificación de su posición no ha sido todavía expresada. Pero yo estoy listo, el equipo está listo. Si mañana, antes del inicio de la segunda ronda el lunes, llega esa aclaración, rápidamente la analizaremos. Incluso durante el fin de semana”, afirmó.

De cara a la continuación de la negociación con Londres, Barnier se reunirá este miércoles con una comisión de la Cámara de los Lores y mañana con el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y el primer ministro de Gales, Carwyn Jones.

“Quiero escuchar los diferentes puntos de vista. Es algo natural. Pero sólo negociaré con el gobierno británico”, afirmó.