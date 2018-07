Ultramaratonista Nahila Hernández correrá por los niños migrantes

Por Ángeles González Bretón. Corresponsal

Puebla, 25 Jul (Notimex).- La ultramaratonista Nahila Hernández San Juan se prepara para su próxima competencia con causa, en esta ocasión será a través de la iniciativa #CorroPorTi a favor de los programas de la fundación World Vision México, para atender la migración en la infancia que por motivos de violencia han tenido que abandonar sus hogares en busca de una nueva vida.

“Soy la única mujer latinoamericana que va por la triple corona. Esta es la primera vez que participaré en esta competencia, normalmente no repito las carreras, y desde el año 2009 las carreras son por una causa social”, dijo la mexicana en entrevista telefónica con Notimex.

La atleta de alto rendimiento con más de 30 años de experiencia deportiva, explicó que ella desde hace cuatro años conoce el trabajo de la fundación World Vision México con quienes ha participado como embajadora desde hace muchos y participó en varios maratones en la Ciudad de México.

World Vision México es una organización humanitaria global que trabaja para que los niños de México vivan libres de pobreza, tiernamente protegidos y en comunidades sostenibles.

Opera en México desde hace 36 años, interviniendo en más de 370 comunidades en extrema vulnerabilidad a través de proyectos de desarrollo en temas de nutrición, salud, educación, proyectos productivos, emergencias y desastres.

“Este año queremos hacer algo diferente y aprovechar que voy a competir en la Triple Corona de 200 millas en Estados Unidos, con la cual serán tres eventos, iniciando en agosto y terminando en octubre próximos”, explicó. Abundó que la Triple Corona es un ultramaratón de más de 300 kilómetros en cada carrera.

La primera competencia se desarrollará el 14 de agosto en las montañas de Washington, donde deberá correr 338 kilómetros en un tiempo de cuatro días y nueve horas sin parar.

La segunda carrera será en septiembre próximo en el Lago Tahoe, en la sierra nevada de California, donde también correrá 338 kilómetros en menos de 105 horas. Mientras que en octubre correrá 385 kilómetros, en menos de 112 horas, en el Desierto Moab de Utah.

“Este serial es un evento muy sonado, muy publicitado en redes sociales, muy mediático, conocido y reconocido por la sociedad que corre tanto maratones como ultramaratones, así que ésta es una muy buena ventana para recabar fondos a favor de los programas que World Vision México”, comentó.

Nahila Hernández, quien posee el récord Guinness por ser la “mujer que ha corrido más rápido un ultramaratón en cada contiene”, invitó a los mexicanos a sumarse a esta labor social y hacer sus aportaciones desde ya y hasta octubre próximo que concluya la Triple Corona.

Reiteró que los donantes pueden tener la seguridad que las aportaciones servirán para la construcción de dos albergues, uno en la Ciudad de México y otro en Chiapas, para atender a los niños migrantes y otros programas a su favor.

Subrayó que en el 2017 en México se tuvo un registro de 16 mil 694 niños migrantes, de los cuales 6 mil 866 viajaron solos; cifra que parece será rebasada este año, ya que se tiene un conteo de 7 mil 2 66 niños migrantes, enero a marzo de 2018, y de los cuales 2 mil 703 no viajaban acompañados.

“En estos trayectos de gran distancia se pone a prueba toda su preparación, donde el componente mental es mucho más importante que el físico, porque a lo largo de todo el trayecto la mente pasa por diversos estados de ánimo que influyen en mi desempeño, por lo que pensar en que mi competencia es una carrera con causa, hace que me motive más para ejecutarla de inicio a fin y dar todo”, subrayó.

Después de participar en este serial de tres etapas le gustaría tener contacto con los niños que son apoyados por la fundación World Visión México, pero reconoce que su agenda de actividades marca un calendario sumamente apretado, por lo que confía que en noviembre pueda conocer a los menores beneficiados y así atestiguar el resultado de su trabajo.

Desde el año 2009 he participado en carreras con causa social pero siempre ha sido de manera discreta, sin embargo, en esta ocasión pretende hacer mucho ruido para que la gente conozca de esta carrera, de la tarea de World Visión México y de los programas que lleva a cabo a favor de la niñez mexicana.

“Queremos que la gente se movilice, se genere conciencia porque sean más personas las que presten atención de la problemática que atraviesan los niños migrantes, y se sumen todos a una causa en común, más allá de la satisfacción deportiva”, indicó.

Expresó que con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el tema de la migración ha sido más visible, sin embargo, esta problemática social ha estado presente por muchos décadas, y los niños migrantes son los grupos más vulnerables de este fenómeno social que continúa creciendo.

“La base del mundo son la niñez, así que lo que construyamos hoy es claramente lo que podamos lograr mañana.

Hay muchos niños que necesitan del apoyo de la sociedad civil porque no tienen un entorno familiar adecuado o no cuentan con las mismas oportunidades que nosotros, así que nuestra obligación es ayudarlos, hay que involucrarse y hay que ser sensible a lo que pasa a nuestro alrededor”, acotó.

Nahila Hernández confianza que; como la mayoría de las mujeres mexicanas, hace malabares para alternar sus entrenamientos y competencias con su vida familiar, con su trabajo como empresaria y coaching “pero con mucha constancia y mucha disciplina es posible lograr muchas cosas”.

La ultramaratonista agregó que conforme va conociendo más competencias y países, también se fija más objetivos deportivos para los próximos cuatro años como competencias en Grecia, Japón, España y otros países.