Un acuerdo de última hora desbloquea el inicio del torneo Clausura boliviano

La Paz, 19 jul (EFE).- Un acuerdo alcanzado hoy entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el gremio de futbolistas permitirá comenzar este viernes el torneo Clausura, en duda por desacuerdos en el pago de salarios atrasados y de seguros médicos.

“El fútbol va a empezar en la fecha prevista”, anunció el presidente de la FBF, César Salinas.

El directivo y el secretario general de la Federación de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, comparecieron ante los medios tras una reunión de casi cuatro horas en La Paz, en la que se logró desbloquear el comienzo del torneo.

“Se llegó a un buen acuerdo, todo se iniciará tal como estaba previsto”, dijo el presidente sin ofrecer detalles.

El representante de los jugadores apuntó que los detalles del acuerdo son una cuestión “interna” entre ambas partes.

“Se ha logrado un acuerdo que garantiza el inicio del torneo, estamos para hacer fútbol, lógicamente, respetando los contratos que se hacen, hay que agradecer la predisposición del presidente para llegar a esta solución”, añadió.

El gremio advirtió ayer de que los jugadores no jugarían si la federación no se encarga durante el torneo del seguro médico de los futbolistas que no cuentan con él, además de que los clubes paguen los salarios pendientes hasta mayo de este año, entre otras demandas.

La FBF se comprometió por este semestre a pagar el seguro médico de los jugadores, pero sobre el pago de salarios argumentó que no es de su responsabilidad.

El torneo comenzará mañana con el partido entre Oriente Petrolero de Santa Cruz y Aurora de Cochabamba. EFE