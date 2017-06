Un libro argentino reúne los 22 jugadores “más fascinantes” por sus “locuras”

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- El libro ’22 Locos’, publicado recientemente en Argentina, repasa la vida de los futbolistas “más fascinantes” de la historia, algunos de ellos populares, como el francés Eric Cantona, y otros desconocidos, como el inglés Robin Friday, explicó a Efe Pablo Cheb, uno de los autores.

“Hay distintos tipos de locos. Tenés los revolucionarios, como Sócrates, los autodestructivos, los depresivos, los egocéntricos, de todo. Son jugadores distintos al resto, piensan distinto, viven distinto, viven como en un mundo propio”, explicó Cheb.

El libro es obra de los autores de Un Caño, una revista deportiva que se transformó luego en un reconocido sitio web.

“Surge de una sección del sitio web que se llama ‘Los siete locos’. Ahí fuimos contando un poco la historia de muchos de ellos. También son varios los lectores que nos pasan información de algún futbolista que juega lejos, o que tiene una historia curiosa y desconocida”, apuntó Cheb.

Los periodistas Alejandro Caravario, Christian Colonna, Damiám Didonato, Mariano Hamilton, Mariano Mancusso y Fabian Mauri son los otros autores del libro publicado en mayo de este año por la editorial Planeta.

“Si te ponés a mirar para atrás es un laburo (trabajo) de tres años de investigación y redacción, pero el borrador del libro lo escribimos de un día para el otro. El libro lo escribimos en una noche, de un tirón. Nos juntamos todos a escribir y al día siguiente cuando nos despertamos teníamos el manuscrito de este libro”, dijo.

Los autores se propusieron salir de los lugares comunes, contar la historia de deportistas que no acaparan las primeras planas.

Justamente, el primero de la lista es Friday, a quien califican como “el más grandioso jugador de fútbol al que nunca viste”.

Los “22 Locos” son Friday, Cantona, Giorgio Chinaglia, Heleno, Sasa Curcic, Nobby Stiles, Narciso Doval, Gigi Meroni, Garrincha, Lars Elstrup, ‘el Mágico’ González, Sócrates, George Best, Ezio Vendrame, José Andrade, Claudio García, Brian Clough, Fabián O’Neill, René Higuita, Thomas Brolin, ‘Garrafa’ Sánchez y Juan ‘Candonga’ Carreño.

“¿Está René Houseman? No. ¿Esta Ariel Ortega? No. ¿Está Martín Palermo? No. ¿Marcelo Bielsa? Tampoco. De ellos ya se escribieron un montón de cosas y biografías. Tratamos de contar historias no tan conocidas”, explicó Cheb.

Aseguró que Planeta, la editorial, “apoyó totalmente” la decisión y que no pidió incluir a ningún jugador de los “más populares”.

“Solo nos sugirieron que el prólogo lo haga Houseman, porque en Argentina vos si hablás de un jugador loco en el primero que pensás es en Houseman, pero les dijimos que no, porque nos parecía raro tener un prologo de él si no estaba en el libro”, señaló.

Cheb considera que la locura “ayudó” a algunos a ser mejores jugadores porque “tener una forma particular de ver el mundo” los hizo “únicos”, “especiales” y “distintos al resto”.

Resaltó el caso de Cantona, que “hizo grande” al Manchester United y “cambió la historia” del club inglés.

“Pero a muchos otros la locura les arruinó la carrera. Hay jugadores que no se entrenaban, no se cuidaban, no se preocupaban por nada, ni siquiera por el fútbol, pero que cuando jugaban la rompían”, añadió.

En la investigación los autores notaron que “hay tantos locos en Latinoamérica como en Europa o cualquier otra parte del mundo”.

“Por ahí algunos asocian a la locura con los latinos, pero hay historias de jugadores excéntricos en todos los países. No hay más locos en Latinoamérica que en Europa”, explicó el autor.

“Cada pueblo tiene su loco, su jugador rebelde, su jugador distinto”, declaró Cheb, que también aseguró que tienen suficiente material para escribir un segundo libro con “otros 22 locos”. EFE