Un mexicano monta al caballo más rico del mundo, California Chrome

México, 27 ene (EFE).- El caballo California Chrome tiene este sábado una cita con la historia de la hípica ya que disputará un premio de 12 millones de dólares, al que es favorito, y para lograrlo todo quedará en las manos de su jinete, el mexicano Víctor Espinoza.

El caballo, el mejor del año en 2015 y 2016, tiene por delante los 1,800 metros de la Pegasus World Cup Invitational, que se correrá en el hipódromo del Gulfstream Park en Miami, Florida, para apuntarse como el único ejemplar con más de 25 millones de dólares de ganancias.

Hasta ahora, California Chrome tiene 14,5 millones de dólares en ganancias y ya es el más rico, pero reforzará su título que consiguió tras ganar 16 carreras de las 26 que ha arrancado, con cuatro segundos lugares y un tercero.

“Tengo al caballo más rico del mundo”, dice a Efe Espinoza, quien nació en la ciudad de Tula, estado de Hidalgo, centro de México, hace 44 años.

“No es fácil montar a ese caballo, es mucha presión”, cuenta divertido Espinoza, como si sus más de 25 años como jinete, debutó en 1989, no contarán a su favor.

Víctor visitó esta semana la Ciudad de México para recibir el Premio Nacional del Deporte 2016 de manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto y contó que cuando se señala a un caballo como favorito a una carrera “la gente piensa que se tienen que traer los mejores resultados, hay veces que no se puede, pero uno tiene que intentarlo”.

En los lomos de California Chrome, el mexicano ganó en 2015 el Derby de Kentucky y el Preakness Stakes, pero fue cuarto en el Belmont Stakes, y se quedó muy cerca de ganar la Triple Corona de la hípica estadounidense.

Este último logro lo consiguió en 2015 en los lomos de American Pharoah y se apuntó como el primer jockey en ganar las tres gemas de la Triple Corona en 37 años.

“American Pahraoh ya está en el retiro, California Chrome correrá en Miami y hay que seguir buscando al siguiente campeón”, dice un sonriente Víctor, un hombre de 1.55 metros de estatura, quien aseguró que seguirá en el mundo de la hípica “hasta donde el cuerpo aguante”.

“Uno tiene que trabajar bastante, con dedicación y perseguir sus sueños y metas día con día (…) para los que no trabajan y no le echan ganas no hay logros y para los que trabajan demasiado no importa lo que pase, habrá malas y buenas y en éstas hay que trabajar más fuerte”, comentó.

“¿Te imaginas la responsabilidad que significa montar un caballo de esa categoría?”, cuestionó Espinoza y el mismo respondió: “No es fácil, pero es mi trabajo y también representar a México me hace sentir orgulloso”.

De las 16 victorias de California Chrome, Espinoza ha estado en los mandos en 13 lo que indica que son un binomio perfecto aunque el jinete revela su clave del éxito.

“Nunca hay que pensar que no eres lo suficientemente bueno, siempre debes pensar que eres el mejor de todos y que serás mejor que los campeones y eso es lo que a mi me ha dado resultado”, confió.

A pesar de estar un mundo donde las apuestas son la moneda corriente, Víctor confesó que no juega ni apuesta y prefiere divertirse en su trabajo “lo emocionante es ir al hipódromo y ver los jinetes y los caballos”, finalizó Espinoza, un mexicano que controla al caballo más rico del mundo. EFE