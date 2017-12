Un mexicano vio 364 días la película “Monsters Inc.” por Netflix

México tiene el mayor porcentaje de suscriptores a esa plataforma

México, 11 Dic (Notimex).- En México, este año un usuario de Netflix vio 364 veces la película “Monsters Inc.”; mientras que otro espectador fuera del país visualizó “Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra” 365 días seguidos.

Los televidentes adscritos al servicio de entretenimiento por “streaming” vieron su programación durante un total de más de 140 millones de horas al día, pero la República mexicana destaca por tener el mayor porcentaje de suscriptores que utiliza dicho servicio cada jornada.

Cuando más contenido se vio a nivel mundial fue el primer día del año (1 de enero), mientras que los mexicanos “se aventaron” su maratón de Netflix una semana después de iniciar 2017, es decir, el 8 de enero.

Más que destacar lo que los mexicanos vieron en 2017, a la plataforma le resultó intrigante cómo se vio, ya que no todas las series se disfrutaron de la misma manera pese a que los maratones fueron muy populares.

De acuerdo con un comunicado, los habitantes de México se “devoraron” programas completos pues estuvieron más de dos horas al día atentos a las series dramáticas de crimen como “Suburra: Blood on Rome”, “Shooter” y “El Chapo”; mientras que se aprovecharon los maratones de “The Keepers”.

Otras series a las que los usuarios no pudieron resistirse a ver un solo capítulo son: “Greenleaf”, “American vandal”, “Anne with an E”, “Wet hot american summer: Ten years later”, “The Mist” y “Fauda”.

Mientras que las que se saborearon con mayor tiempo están: “The Crown”, “Una serie de eventos desafortunados”, “Big mouth”, “Disjointed”, “Neo Yokio”, “You me her”, “Santa Clarita diet”, “One day at a time”, “The confession tapes” y “Glow”.

Netflix también dio a conocer las series a los que usuarios no pudieron resistir y se adelantaron a verlas sin sus parejas, lo que los orillaron a “ser infieles”.

Entre ellas destacan: “Club de Cuervos”, “El Chapo”, “13 reasons why”, “Narcos”, “Orange is de the new black”, “Sranger things”, “Ingobernable”, “Sense8”, “Black mirror” y “Better call Saul”.

Igualmente precisó el “top ten” de series que se vieron en familia, ya sea por la aventura, la amistad o por “el nuevo papá”.

La principal fue “Stranger Things”, seguida por “13 reasons why”, “Una serie de eventos desafortunados”, “Star Trek Discovery”, “Chef’s table”, “Trollhunters”, “The worst witch”, “Gilmore girls: un nuevo año”, “Atypical” y “Fuller house”.

