Un muerto y varios lesionados en carambola entre 6 autos sobre la súper a Mazatlán, ya en terreno de Sinaloa

Horrible carambola entre seis vehículos se produjo hace unos minutos sobre la súper Durango-Mazatlán a la altura del puente Copala en el que, aparentemente hay un muerto y varios lesionados.

Entre los vehículos inmiscuidos hay autos de Durango, y por la lejanía del caso, pues está más cerca de Mazatlán que de Durango, se ignora mucho sobre las víctimas.

Testigos presenciales que han pasado por el lugar nos hacen llegar información y gráficas sobre el terrible accidente en el que, aparentemente un auto compacto de la marca Hyundai, similar al que participó hace unos minutos en el choque sobre el libramiento con la muerte de su conductora. Tras chocar, en su loca carrera acabó en posición contraria a la dirección que llevaba. Sobre los otros vehículos participantes tampoco tenemos más información, excepto que una camioneta que iba como “carro piloto” para anunciar exceso de dimensiones con placas de Durango FT9497 A terminó literalmente embarrada en la barrera de protección, y la unidad acabó desecha

.

El punto del accidente es el kilómetro 42 en el tramo de Mazatlán-Durango, más bien en la geografía sinaloense, de ahí el temor de que se hayan visto inmiscuidos autos y tripulantes de nuestra entidad, pero eso hasta ahora no ha sido confirmado.

En este momento la Policía Federal está investigando el caso para aclarar cómo sucedió todo y qué responsabilidad pudieron tener los conductores.

No obstante, es posible decir que entre los restos de los vehículos, se aprecian objetos de plástico de color naranja utilizados como advertencia para la disminución de la velocidad o aviso de peligro. Aun cuando, todo el trayecto de Durango al puerto es un eterno tramo en reparación en el que, los peligros están a la orden del día. Los obstáculos aparecen por cualquier lado obligando la circulación prácticamente a vuelta de rueda, no obstante que luego le llaman “autopista” y en casos como ahora “Maxipista”, y en la realidad, por los altísimmos riesgos que en ella existen, no son ni una ni otra cosa, sino más bien un elevado riesgo de muerte, como puede comprobarse.