Un riesgo para salud, juegos en la FENADU: Daniela Soto

La regidora del PRI, Daniela Soto Hernández, señaló que se deberían evitar temas que podrían ser innecesarios como la FENADU, esto después de que el aumento en los contagios en la ciudad ha subido exponencialmente y podríamos subir en el semáforo epidemiológico a amarillo o incluso naranja si las autoridades siguen permitiendo las actividades masivas.

“Ahorita ya está abierto en todos los niveles, incluso los deportes de contacto físico en las unidades deportivas siguiendo los protocolos en las medidas y posibilidades económicas y de personal que el Gobierno Municipal tiene, pero vemos con tristeza que al día de hoy ya repuntan los casos de contagio en nuestro estado, apelamos y pedimos a la conciencia ciudadana que sigamos manteniendo las medidas de sanidad y los cuidados para que no caigamos nuevamente en un semáforo amarillo, naranja o en el peor de los casos rojo, porque además del colapso en lo económico es el volver a encerrarnos cuando el deporte es un tema de salud que se ha demostrado que ayuda a disminuir las secuelas del Covid o incluso los propios síntomas, que ojalá no sea detenido porque la irresponsabilidad nos ganó, y que hay temas que podrían no ser necesarios como la FENADU y que ponen en riesgo lo económico y la salud porque tendrán que hacerse muchos cierres.

Creo que el tema de la “FENADU no FENADU” resulta totalmente incongruente e innecesario por completo, ya que pone en riesgo todos los temas que volvieron con el semáforo verde y que tendrán que pausarse por completo si volvemos a retroceder”, relató la regidora.

Para finalizar hizo un llamado a la conciencia y corresponsabilidad ciudadana para que siga manteniendo los protocolos de salud necesarios.